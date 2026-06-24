立院逐條審查性工法、就保法 洪申翰：盼給育兒勞工更多協助

因應政府18項育兒新制將上路，立法院社福衛環委員會24日逐條審查《性別平等工作法》、《就業保險法》部分條文修正草案。勞動部長洪申翰表示，朝野立委提案非常多，大家對政策很支持也很關心，盼盡快給予育兒勞工更多制度上的協助。

洪申翰說，5月27日賴清德總統宣布人口對策的新戰略「家庭支持篇」之後，勞動部於隔天28日，就在行政院會通過相關友善職場的修法草案，並送到立法院。感謝衛環委員會跟召委協助，在幾乎不到一個月的時間以內，就能夠在委員會來逐條審查。

洪申翰提到，朝野委員其實提案非常多，「性工法」修法草案有117案、「就保法」修法草案有87案，這代表各位立委、各黨團對於政策方向都很支持，也很關心。

洪申翰表示，希望今天在委員會逐條審查，都可以有很正向的討論、審議，盡快讓這麼多育兒勞工能有更多制度上的協助，獲得更多政府資源的支持，兼顧大家在工作職場的需求，以及照顧家庭、小孩的需求。

有關「性工法」修法草案，勞動部提案說明，首先，修正育嬰留停適用子女年齡為6歲以下，並將育「嬰」留職停薪修正為育「兒」留職停薪。（修正條文第3條、第16條及第17條）

其次，修正延長分娩產假期間為12星期，及受僱者得提前銷假之規定；雇主依勞動基準法第50條第2項給付受僱者分娩產假逾8星期之薪資，及妊娠未滿3個月者流產產假1星期或5日之薪資後，得申請補助。另修正延長陪產檢及陪產假日數為14日。（修正條文第15條）

第三，增訂受僱者有6歲以下子女得請育兒假，及定明請假事由、期間計算、日數上限及請領津貼相關規定。（修正條文第16條之1）

第四，增訂雇主提供托兒設施者，得就該支出金額之200%限度內，自其支出當年度所得額中減除，其租稅優惠施行期間自2027年1月1日起至2036年12月31日止。（修正條文第23條之1）

有關「就保法」修法草案，勞動部提案說明，首先，增訂就業保險之投保薪資分級表，由中央主管機關擬訂等相關規定。（修正條文第9條之1）

其次，因應性別平等工作法部分條文修正，將育嬰留職停薪適用子女年齡延長至6歲以下，期間至該子女滿7歲止，並修正名稱為育兒留職停薪，配合修正相關津貼請領條件及名稱。（修正條文第10條、第11條及第19條之2）

第三，增訂撫育同一子女之雙親，均領滿6個月之育兒留職停薪津貼時，本保險之被保險人於育兒留職停薪期間，得再請領3個月育兒留職停薪津貼，合併最長可請領9個月津貼。（修正條文第19條之3）

第四，增訂主管機關、保險人及公立就業服務機構為辦理本保險就業保險業務所需之必要資料，得洽請相關機關（構）提供，及系統連結等規定。（修正條文第32條之1）