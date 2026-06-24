台中國際會展中心商機強 中心主任吳春見：明年營運績效再成長約1成

台中國際會展中心開幕以來創造不少商機，台中國際會展中心主任吳春見說，今年預計舉辦超過55場展覽，可望創下國內新設會展場館首年展覽場次新高紀錄。隨著北部展覽南移、既有展覽持續擴大規模，以及企業活動與大型展演需求增加，預估明年整體營運績效可望再成長約1成，持續帶動台中會展經濟發展。

高雄市議會議員黃香菽昨率團參訪台中國際會展中心，吳春見在接待時做以上表示。他並說，場館兼具展覽、會議及活動等多元功能，可靈活運用於專業展覽、企業年會、尾牙春酒及藝文展演等各類活動。自試營運以來已創下15場千人春酒紀錄，並吸引大型企業及品牌進駐辦理活動，部分企業更已提前預訂未來3年檔期。

經發局副局長林敏棋亦指出，會展中心截至目前已吸引超過140萬人次到訪、創造約650億元商機，展現強勁會展經濟效益。以今年3月登場的「TMTS 2026台灣國際工具機展」為例，展覽首度由台北移師台中舉辦，結合在地產業聚落優勢，即使展覽規模較往年縮減，仍創造約20億美元訂單商機，國際買主人數及整體商機均明顯成長，成功展現台中會展與產業結合的發展成果。

他說，台中擁有完整製造業聚落及「前店後廠」產業優勢，工具機、精密機械、自行車、航太及無人機等產業高度聚集，透過會展平台可有效串聯國際買主與在地供應鏈，發揮產業行銷及商機媒合功能。

黃香菽表示，此次參訪除了解台中國際會展中心營運成果外，也對台中結合產業優勢推動會展經濟的策略印象深刻。透過城市間交流分享，不僅有助於大型場館經營管理經驗交流，也期待未來持續深化中南部城市合作，共同推動會展產業及城市經濟發展。