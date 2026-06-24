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侯友宜赴美返台 為新北產業帶來這些契機

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜日前率領20家新北企業參加北美自動化技術展，今早返台。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜日前率領20家新北企業參加北美自動化技術展，今早返台。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜出訪美國今早返台，並於桃園機場受訪表示，這次帶著新北市的企業以及城市的發展走向國際舞台，還特別參加北美自動化技術展，設立了「新北館」，讓新北企業最優質智慧技術被國際看見，在展覽過程當中也協助企業能跟國際大廠尋找更多合作商機。

日前新北市長侯友宜率領20家新北企業參加「北美自動化技術展（AUTOMATE 2026）」，並在開展首日拜會芝加哥世界商務推廣局（World Business of Chicago／WBC）。

新北市政府表示，去年新北市出口總額達465億美元，其中，對美出口約佔24%，直接出口至美國企業超過4500家，此次拜會盼能強化雙邊合作基礎，並為新北企業拓展美國市場創造更多機會。

芝加哥世界商務推廣局執行長 Philip B. Clement 對新北市此次率20家企業組成代表團到訪芝加哥表示熱烈歡迎。他指出，新北市與芝加哥在產業發展、國際經貿及城市治理等面向具有高度互補性，現階段正是雙方深化合作的「絕佳窗口」（very good window）。

Philip B. Clement表示，期待未來能透過雙方更多對話、經貿交流、產業合作及投資促進，持續深化關係，共同拓展更多合作機會，建立長期且穩固的夥伴關係。WBC也期待未來能與新北市持續交流，在城市治理、產業發展及招商合作等面向建立更長遠的夥伴關係。

新北市府強調，此次訪美特別安排官方交流與產業參訪，讓新北企業直接對接當地系統整合商、設備商及潛在客戶，爭取訂單與合作機會。未來市府也將持續做為企業後盾，透過國際展覽、經貿論壇、企業媒合會等多元管道，積極協助企業開拓全球市場，提升新北產業的國際競爭力，共同攜手創造更多國際經貿新機會。

侯友宜說，此次赴美也特別到芝加哥兩個大聯盟球場了解整個大聯盟經營，這對新北市大巨蛋的未來規劃場館有所學習，另也走訪芝加哥河岸，了解觀光休閒產業發展，因新北市淡江大橋完工後，新北市河岸觀光人潮增加，如何帶動發展及兼顧安全，這是參訪很重要的目的，期待讓新北走向世界，也讓世界看見新北的國際化。

侯友宜 新北 桃園機場

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