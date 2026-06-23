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台灣產業向全世界擴張是必然 蕭美琴揭原因

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
蕭美琴出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院全院經典講座，以「韌性、信任與準備：全球變局下的台灣與未來之路」為題發表演講。總統府／提供
蕭美琴出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院全院經典講座，以「韌性、信任與準備：全球變局下的台灣與未來之路」為題發表演講。總統府／提供

談及科技主權與供應鏈韌性，副總統蕭美琴指出，台灣產業向全世界擴張是必然趨勢，因為全球市場需求持續增加，目前仍處於供不應求的狀態。隨著各國推動不同產業政策，例如美國要求企業優先採購在美國製造的晶片，產業界也必須因應全球市場趨勢進行布局。

蕭美琴23日出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院全院經典講座，以「韌性、信任與準備：全球變局下的台灣與未來之路」為題發表演講，針對「地緣政治的大轉變」、「台灣的樞紐地位與挑戰」、「變局中台灣的因應」等三大主軸與現場醫界先進進行交流。

針對「變局中台灣的因應」，蕭美琴表示，面對這些危機與風險，預防勝於治療，台灣必須強化國防韌性與嚇阻力量，持續建構自己的實力，才能維護和平與安全。而賴清德總統也多次宣示將推動國防特別預算及購買無人機等。

她提到，政府近期提出「AI新十大建設」，聚焦矽光子、量子運算及機器人產業等前瞻領域，就是希望透過下一世代的技術布局，確保台灣持續保持技術優勢。

談及深化民主同盟與信任外交，蕭美琴說，許多國家都高度關心台灣，也經常透過國會議員及各界人士訪台交流，並表達願意與台灣共同合作與學習。包括因應假訊息、資訊戰及網路安全等領域，也透過互相交流學習，進一步強化自身實力。

在強化社會韌性與全民準備方面，她也說，賴總統親自主持「全社會防衛韌性委員會」，無論在通訊韌性、能源韌性、基礎設施韌性、戰略物資整備，或是各項防災準備與專業知識，都是社會準備的重要一環，也是提升國家免疫力、落實預防勝於治療的重要基礎。

蕭美琴 美國 外交

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