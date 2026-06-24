日圓走弱…別急著換 先想好用途好處多

日圓持續走弱，民眾關心「現在要不要換日圓」。匯銀主管提醒，日圓便宜不代表一定要大量買進，關鍵要先分清楚目的：若是近期赴日旅遊、留學或有實際消費需求，可以分批換匯；但若是想把日圓當成投資，則要先想清楚，日圓利息偏低，投資報酬主要只能期待未來升值，風險並不低。

匯銀主管指出，從「實用角度」來看，日圓偏弱確實可以降低旅遊成本，這類換匯的目的不是賺匯差，而是提前準備未來支出，因此不必猜最低點，也不建議一次換滿，可依照旅遊預算分批換匯，例如先換三成到五成，之後再視匯率與行程安排補足。

但從「投資角度」來看，匯銀表示，日圓利率仍低，持有日圓不像定存或債券可以取得明顯利息收入，若民眾只是因為覺得日圓便宜而買進，實際上押注的是未來日圓會升值。