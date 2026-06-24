美日會談阻貶日圓 外匯干預機率升

外匯交易人士正高度警戒日本當局可能進場干預匯市，因為日圓進一步走弱，而且有消息傳出，日本財務大臣片山皋月與美國財政部長貝森特進行一場線上會議，雙方討論重點在於因應日圓接近歷史低點的行動選項，其中可能包含外匯干預的可能性。

日圓兌美元匯率昨天來到一六一點五八日圓兌一美元，日圓接近四十年來最疲弱水準。日本ＮＨＫ與共同社報導，片山皋月與貝森特可能已討論匯率問題。

日本央行上周已宣布升息一碼（○點二五個百分點），基準利率調高至百分之一，但日圓近期持續走貶，反映市場擔憂日銀調高借貸成本的步調不夠快，無法迅速抑制通膨。此外，美伊戰爭推升油價，也對日圓造成壓力。

紐約三井住友信託銀行交易員山本健說，「日本當局可能希望透過美日協商這一舉動傳達一項訊息，他們正與美國協調行動，而且進場干預匯市的門檻並不高。」他說，日圓疲弱的根本因素未變，美元兌日圓本周可能測試一六二關卡。

分析人士指出，日本政府近年已多次透過實際進場買進日圓、賣出美元的方式干預匯市，以抑制日圓過度貶值。日本高度依賴進口能源與原物料，日圓走弱將推高進口成本，進而增加企業生產成本與民眾生活支出，對經濟造成壓力。

美日未來貨幣政策差異，仍是影響日圓走勢的重要因素。雖然日本央行已逐步退出長期超寬鬆貨幣政策，但與美國相比，日本利率水準仍相對偏低，使部分投資人持續將資金配置於美元資產，進一步壓抑日圓表現。