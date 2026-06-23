全球政經思維轉變 蕭美琴：台灣憑「可靠供應鏈」居重要地位

副總統蕭美琴坦言，高科技產業成為經濟成長重要動能，但如何兼顧傳統產業、服務業及其他產業發展，類似情況在全球各國皆可見。全球化並未終結，而是進入結構性重組的新階段。過去企業重視成本與效率，如今更關注危機發生時的可信賴性與韌性，台灣也憑藉這點取得重要戰略地位。

蕭美琴23日出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院全院經典講座，以「韌性、信任與準備：全球變局下的台灣與未來之路」為題發表演講，針對「地緣政治的大轉變」、「台灣的樞紐地位與挑戰」、「變局中台灣的因應」等三大主軸與現場醫界先進進行交流。

有關「地緣政治的大轉變」，蕭美琴表示，近年地緣政治局勢已出現劇烈變化，回顧30多年前，冷戰剛結束，俄羅斯與烏克蘭在美國、英國等國見證下簽署1994年和平協議，國際社會普遍相信全球化將帶來和平與繁榮。

她說，當時台灣產業也正歷經工業化後的轉型，部分傳統產業開始走向全球布局。然而，近年國際情勢發展已對冷戰後形成的諸多共識帶來重大挑戰，俄烏戰爭不僅讓國際秩序重新回到國家與國家之間的地緣政治競爭，也顯示經濟互賴未必足以避免衝突，過去「以貿易促和平」假設受到嚴峻考驗。

蕭美琴直言，國際社會曾普遍期待，中國經濟崛起能帶動政治改革與社會開放，但從過去10年的發展來看，中國的政治控制力道持續增強，並未朝外界原先預期的方向發展。

她揭露，另一項重大轉變則是全球供應鏈重組，而COVID-19疫情正是重要分水嶺。過去各國普遍認為，可透過全球市場機制取得口罩、疫苗、呼吸器等醫療資源，但疫情爆發後，建立在成本與效率基礎上的全球供應鏈一度陷入停擺。

她指出，台灣在疫情期間則展現高度供應鏈韌性，不論是口罩國家隊、個人防護裝備（PPE）生產，或其他關鍵物資供應，都能迅速補足缺口。然而，疫情也促使各國重新檢視，全球化體系下的風險與脆弱性，美中關係的變化更進一步牽動全球經濟格局。

蕭美琴表示，疫情促使美國重新檢討產業外移帶來的風險與代價，並積極推動關鍵供應鏈回流本土化。無論是拜登政府或川普政府，在強化供應鏈安全與提升戰略自主能力方面，政策方向均高度一致。

其中，美國特別重視先進醫療物資、半導體、能源及相關關鍵原料等戰略產業，並積極重建自主且具韌性的供應鏈體系。

除了地緣政治與供應鏈重組外，全球化也帶來社會發展失衡的挑戰。蕭美琴以台灣為例，提到高科技產業已成為經濟成長的重要動能，但如何兼顧傳統產業、服務業及其他產業發展，仍是重要政策課題。

她坦言，類似情況在全球各國皆可見，無論是產業移轉、就業結構改變，或高齡化、少子化等人口結構問題，都使各國面臨新的社會挑戰。此外，AI快速發展，也為產業與就業市場帶來新的衝擊與焦慮。

蕭美琴認為，全球化並未終結，而是進入結構性重組的新階段。從近年國際發展趨勢來看，各國正逐步強化自身防衛能力與供應鏈安全機制，這正是當前世界變局的重要特徵。

她說，在此背景下，全球政經體系的核心思維也已轉變，過去企業重視的是成本與效率，如今更關注危機發生時的可信賴性與韌性。而台灣憑藉高度可信賴的供應鏈體系與堅實產業實力，已在全球局勢重組過程中取得更重要的戰略地位，也迎來新的發展契機。