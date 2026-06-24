今年公建商機衝2,290億 含土地開發、都更、再生水廠等基礎建設

財政部將於7月24日召開民間參與公共建設招商大會，釋出94件投資案、預估投資額合計2,290億元，商機規模僅次於去年，案源包含土地開發、都更、再生水廠等基礎建設，可望帶動內需成長動能。

另外財政部促參司統計今年招商概況，截至6月中，全國民間參與公共建設已完成54件簽約，投資金額達1,065億元，為近四年同期新高。攤開地方政府招商成績單，台北市因輝達北士科地上權案完成簽約，目前暫居地方政府招商王。

促參司昨（23）日表示，今年招商大會彙整94件潛力案源，釋出商機2,290億元，已連續兩年衝破2,000億元。以招商案件規模來看，今年以台中市水湳轉運中心二期BOT案最受矚目，投資金額約176.5億元；其次為台中市福田水資源回收中心再生水供應中科園區案，投資規模約161.46億元；經濟部推動的嘉義海水淡化廠案則約123.5億元。

其他法令案件方面，則以交通部台鐵公司高雄自立路土地開發案150億元，及高雄市果貿段2地號等兩筆土地都市更新案146億元規模較大。

政院推動「兆元投資國家發展方案」，今年為止，簽約成果亮眼，截至6月中，全國民間參與公共建設已完成54件簽約，較去年同期51件增加；投資金額達1,065億元，也較去年同期468億元大幅成長。

觀察各地方政府，截至6月中，台北市簽約11案、共395億元，暫居地方政府招商王。光是輝達北士科T17、T18設定地上權案，投資金額就達330億元，其他還有數案公辦都更案順利簽約。

高雄市政府以簽約四案、共125億元，暫居地方政府第二名。較大案件為高雄捷運R17世運站周邊A5街廓都更案，民間投資金額70億元。台南市政府簽約兩案，金額46億元，為地方政府第三名。中央部會方面，則由交通部以簽約四案、金額381億元拔得頭籌，其次為內政部簽約53億元、退輔會7億元。