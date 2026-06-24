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AI浪潮下 美國訂單再創新高
AI浪潮下，美國訂單強強滾。經濟部昨（23）日指出，5月美國訂單高達363.9億美元，超越今年3月345.2億美元紀錄，再寫歷年單月新高；月增10.6%，年增幅更高達63.9%。
今年以來外銷訂單海外生產比開始爬升，5月來到48.8%，較去年同期增加2.9個百分點。主因資訊通信海外生產比重增加，5月來到72.4%。外界認為，與我國廠商赴美投資伺服器有關。
經濟部統計處長黃偉傑表示，資訊通信產品海外生產比向來較高，這些年台商回台，使相關產品海外生產比重下降。惟今年以來又轉而向上爬升，須後續觀察。
除資訊通信海外生產比提高，黃偉傑提及，最近記憶體價格上漲，我國通路商在國外叫貨、國外出口，亦即「三角貿易」，因此電子產品海外生產比也提高。
受惠於AI強勁需求，美國5月訂單363.9億美元，年增63.9%，以資訊通信產品增120.6%較多。美國訂單主要為伺服器及網通產品。
中國大陸及香港5月訂單151億美元，年增37.5%，以電子產品增加65%較多，主因AI伺服器無法出口到大陸，大陸主要訂單為記憶體、電子零組件及通路。
5月東協訂單157億美元，年增31.6%，以電子產品增加80%較多。主要為通路、記憶體等產品；歐洲5月訂單107.1億美元，年增48.7%，以資訊通信產品增加76.5%較多；日本訂單37.6億美元，年增29.1%，以電子產品增71.6%較多，主要為IC封裝及記憶體。
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