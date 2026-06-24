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國家AI戰略委員會 產學+地方首長激盪腦力
行政院昨（23）日首次召開國家人工智慧戰略特別委員會，委員名單曝光，延攬不少產業界大咖參與，包含友達光電（2409）董事長彭双浪、台北市電腦公會理事長陳俊聖、台灣半導體協會理事長侯永清等，另也納入地方縣市首長，強化與地方合作。
國家AI戰略委員會公布產、官、學、研委員名單。委員會由行政院長卓榮泰擔任召集人，行政院副院長鄭麗君擔任副召集人，國科會主委吳誠文兼任執行秘書，經濟部長龔明鑫、數發部長林宜敬、國發會主委葉俊顯、金管會主委彭金隆等部會首長都是委員。
此外也納入地方首長代表，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁、新竹市長高虹安、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復等。
卓榮泰強調，AI發展與應用須加強結合各地方政府產業能量以落地生根，吳誠文6月初已召開地方政府專場會議，與各縣市代表深入討論算力資源區域均衡布局、資料治理與開放、AI合規指引的中央支援，及公務體系AI人才培育等關鍵議題。
產業界代表涵蓋電子業、半導體等領域，除了彭双浪、陳俊聖、侯永清外，還包含台灣網路暨電子商務產業發展協會常務理事林之晨、台灣健康網路平台股份有限公司董事長楊泮池等人。
學研界則延攬中研院資訊科技創新研究中心主任逄愛君、長庚大學智慧運算學院院長許永真、中研院資訊科學研究所長廖弘源及台灣人工智慧學校校務長蔡明順等專家學者參與。
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