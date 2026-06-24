主權AI應用四領域先行 政院首場國家戰略委員會、卓揆擘畫願景

行政院昨（23）日召開首場「國家人工智慧戰略特別委員會」，會中確立台灣主權AI發展願景，要建構可信賴且負責任的AI生態圈，並將以教育、醫療、金融及司法四大領域作為示範應用範圍。

立法院三讀通過AI基本法後，政院宣布成立國家AI戰略特別委員會，由行政院長卓榮泰擔任召集人，並由中央部會、地方首長、產業界代表擔任委員，昨日首次開會，針對主權AI發展做出重大宣示。

卓榮泰表示，委員會確立我國AI發展戰略目標為：積極建構主權AI，讓台灣從支撐全球創新的「製造優勢國家」，成為立基於自由民主價值的「AI良善應用典範」，並確立主權AI發展願景，將從金融、醫療等領域先行，逐步擴及全民智慧生活圈。

卓榮泰表示，為落實主權AI願景，將積極建構新基礎建設，包括算力、能源、網路資訊安全、資料安全、AI運用與服務的安全、堅守自由民主價值的評測機制及法規調適等。其中算力及能源，會特別著重於區域均衡及韌性調度。

卓榮泰指出，行政院今年已核定「AI新十大建設推動方案」，預計四年投入超過1,300億元，涵蓋算力基礎建設、主權AI、智慧應用及人才培育等面向，全面推動AI發展，落實百工百業智慧運用與全民智慧生活圈目標。

治理架構方面，數發部已依AI基本法訂定「AI風險分類框架」，後續將協助各主管機關盤查AI風險，優先針對涉及民眾重大權益領域，包括受教權、工作權等進行檢視。

此外，卓榮泰請副院長鄭麗君督導數發部，參考設置「永續長」經驗，推動各部會設置「資料長」，並以推動政府資料開放、擴大資料共享及AI訓練語料釋出為今年重點任務。

卓榮泰指出，資料治理為AI發展關鍵，應在兼顧個資保護與著作權規範下，建立資料治理框架，涵蓋資料蒐集、模型訓練與應用部署各階段，平衡創新發展與權益保障。

卓榮泰表示，面對AI浪潮，還有很大的AI宇宙等待去發掘、開發及應用。他說，心有多大，舞台就有多大；我們的戰略有多大，未來的成就就會有多大，政府將持續推動硬體製造維持領先、軟體創新加速升級、國家算力基礎建設及主權AI模型發展。