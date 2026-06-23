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中小企業總會完成改選 林倬立當選第16屆理事長
全國中小企業總會今天完成第16屆理監事改選，由逸寶國際董事長林倬立當選理事長，並選派5位副理事長。林倬立表示，中小企業是台灣經濟發展與社會安定的關鍵力量，將積極協助政府整合資源、優化經營環境，掌握供應鏈重整商機，讓產業更具韌性與競爭力。
中華民國全國中小企業總會今天舉辦第16屆第1次會員大會，並於會後順利選出第16屆理監事。中小企業總會晚間透過新聞稿指出，由林倬立獲選第16屆理事長。林倬立於英國倫敦政經學院碩士畢業，現任逸寶國際公司董事長，並曾任中小企業總會副理事長、台美中小企業家聯誼會首任會長及英國倫敦政經學院台灣校友會會長等職位。
林倬立表示，中小企業目前有171萬家、占全體企業98.87%，是台灣經濟發展與社會安定的關鍵力量；目前全球政經情勢日趨嚴峻，新興科技快速發展，未來將積極協助政府進行資源整合，優化中小企業經營環境，掌握全球供應鏈重整商機，讓產業更具韌性及競爭力。
中小企業總會指出，第16屆副理事長包括桓達科技董事長吳定國、堡安消防董事長陳瑞宏、雃博董事長李永川、日馳執行長蘇偉倫及立點效應媒體董事總經理游永全。
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