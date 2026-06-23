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AI訂單強強滾！5月「這一國」訂單年增63.9% 再創歷史新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部23日指出，5月美國訂單高達363.9億美元，刷新今年3月345.2億美元的紀錄。記者侯永全／攝影
經濟部23日指出，5月美國訂單高達363.9億美元，刷新今年3月345.2億美元的紀錄。記者侯永全／攝影

AI浪潮，美國訂單強強滾。經濟部23日指出，5月美國訂單高達363.9億美元，刷新今年3月345.2億美元的紀錄，成為歷年單月新高；較上月成長10.6%，較上年同期成長更高達63.9%。

此外，今年以來我國外銷訂單海外生產比開始爬升，5月我國外銷訂單海外生產比來到48.8%，較去年同期增加2.9個百分點。主因是我國資訊通信海外生產比重增加，5月海外生產比來到72.4%。外界認為，與我國廠商赴美投資伺服器有關。

經濟部統計處長黃偉傑表示，我國資訊通信產品海外生產比重向來較高，這些年台商回台生產高階伺服器，使得資訊通信產品海外生產比重下降，促使國內生產比上升。惟今年以來，海外生產比又轉而向上爬升，須後續觀察。除了資訊通信海外生產比提高，他提及，與最近記憶體價格上漲，我國通路商在國外叫貨、國外出口，亦即「三角貿易」，因此電子產品海外生產比也提高。

黃偉傑強調，全球供應鏈是全球布局，這是國力延伸，我國廠商研發中心在台灣，高階製程也在台灣，因此不是空洞化。

受惠於AI強勁需求，主要國家對我國下單金額亮眼。美國5月訂單363.9億美元，年增63.9%，以資訊通信產品增加86.7億美元或增120.6%較多。黃偉傑指出，美國訂單主要為伺服器及網通。另外，歐洲5月訂單107.1億美元，年增48.7%，以資訊通信產品增加27.8億美元或增加76.5%較多，也是以伺服器最多。

5月東協訂單157.0億美元，年增31.6%，以電子產品增加33.1億美元或增80.0%較多。黃偉傑指出，主要以通路、記憶體等產品，以受惠於台商在東協供應鏈的中間產品訂單。

日本訂單37.6億美元，年增29.1%，以電子產品增加5.3億美元或增71.6%較多，他表示，主要為IC封裝及記憶體。至於中國大陸及香港，5月訂單151.0億美元，年增 37.5%，以電子產品增加38.9億美元或增加65.0%較多，黃偉傑分析，因AI伺服器無法出口到大陸，大陸主要訂單為記憶體、電子零組件及通路。

經濟部 美國 外銷訂單

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