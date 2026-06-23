快訊

抓到了！北市大同區槍擊案槍手落網 懷疑被害人出老千才行兇

台積電盤後鉅額交易2,540元再創歷史新猷 夜盤卻慘綠跌3％

針對「四貸同堂」專案金檢 金管會檢查局畫出兩大監理紅線

傳產春燕來了！經濟部：「這三點」將有利下半年傳產接單維持正成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部統計指出，5月傳產四大貨品，包括基本金屬製品、機械產品、化學品接單呈正成長，惟塑橡膠製品呈負成長。圖／本報資料照片
經濟部統計指出，5月傳產四大貨品，包括基本金屬製品、機械產品、化學品接單呈正成長，惟塑橡膠製品呈負成長。圖／本報資料照片

傳產接單春燕來了。經濟部統計處長黃偉傑23日表示，全球預測機構已未再下修全球經濟成長率，在美伊和平協議下經濟不會再壞了，但重要的是下修全球通膨，這有助於未來消費成長；加上傳產接單也在低基期，今年下半年傳產接單有望繼續維持正成長。

經濟部統計指出，5月傳產四大貨品，包括基本金屬製品、機械產品、化學品接單呈正成長，惟塑橡膠製品呈負成長。看起來傳產表現不一，部分客戶採購觀望，但黃偉傑說，今年前五月傳產接單都是正成長。

過去以來，傳產貨品接單表現較好，通常受惠於AI。例如，銅箔及銅箔基板受惠AI應用持續擴增；機械產品則受惠半導體業者持續擴充產能，帶動半導體設備需求提升等。黃偉傑說，3月中東戰爭也為傳產帶來一波急單，進入5月急單已經趨緩，油價上漲也使塑橡膠受惠，但這不意味傳產下半年不會好。

他分析，傳產接單本來就有低基期，現在美伊有和平協議，雖然仍有不確定性，但S&P Global最新6月對全球經濟成長率預測已不再下修，和5月呈持平，換言之，停止自3月以來全球經濟成長率的下修，這意味著在美伊和平協議下全球經濟不會再往下走。

他指出，更重要的是下修消費者物價指數，這對於未來需求趨勢是正面，通膨壓力減少，消費需求增加。他認為，今年下半年傳產貨品接單仍會持續正成長。

經濟部統計，5月基本金屬製品接單21.6億美元，年增9.6%，主因銅箔及銅箔基板受惠AI應用持續擴增，加上銅價高於上年同月，致接單增加；機械產品訂單21.7億美元，年增22.5%，主因半導體業者持續擴充產能，帶動半導體設備需求提升，加上自動化設備訂單延續。

5月塑橡膠製品接單14.6億美元，年減0.9%，主因塑膠原料受需求疲弱影響，下游客戶採購仍趨保守，致接單年減；化學品接單14.7億美元，年增5.3%，主因產業用化學品及藥品接單成長，惟部分產品因需求動能偏弱，客戶採購觀望，致接單減少，抵銷部分增幅。

經濟部 經濟成長率

延伸閱讀

中鋼獲利／5月自結稅前盈餘13.5億元、月增179% 相比去年同期由虧轉盈

5月外銷訂單894.8億美元創單月次高 年增47%連16紅

十五五經濟隱憂／外銷獨撐經濟 寄望成長新引擎

車市6月旺 銷售成績亮眼 TOYOTA 挑戰1.2萬輛

相關新聞

傳產春燕來了！經濟部：「這三點」將有利下半年傳產接單維持正成長

傳產接單春燕來了。經濟部統計處長黃偉傑23日表示，全球預測機構已未再下修全球經濟成長率，在美伊和平協議下經濟不會再壞了，但重要的是下修全球通膨，這有助於未來消費成長；加上傳產接單也在低基期，今年下半年傳產接單有望繼續維持正成長。

上半年簽約破千億創高 財部再釋2,290億元公共建設商機

財政部將於7月24日舉辦「2026年度民間參與公共建設招商大會」，今年共釋出94件公共建設案源，預估可吸引民間投資2,290億元，創歷年第二高紀錄，顯示民間參與公共建設動能持續熱絡。

中小微企業 AI 轉型加速 卓揆：8年投入千億資源

行政院長卓榮泰23日表示，為加速中小微企業AI轉型，經濟部刻正研擬《中小微企業轉型升級發展條例》草案，政府亦已規劃8年投入1,000億元協助中小微企業轉型升級，除持續提供穩定能源供應外，也將兼顧土地、人力及充裕量能等資源配置，並均衡推動主權AI及算力建設服務。

蕭美琴：數位、淨零轉型 列政府重大施政項目

副總統蕭美琴23日出席亞太貿易便捷化與電子商務理事會AFACT第44屆期中理事會議暨數位經濟「雙軸轉型」與「新國際合作」亞太區域國際論壇開幕式。她表示，數位及淨零轉型是政府全力支持的重大施政項目，盼助中小企業適應變幻莫測的全球環境，讓台灣可以持續發揮半導體優勢。

下班傳 LINE 算職場霸凌？勞動部揭「判斷標準」

許多上班族都有經驗，下班時間仍收到主管交辦公事的LINE訊息，這究竟只是單純的「公事布達」，還是構成「職場霸凌」？勞動部23日舉行「因應職安法職場霸凌防治新法上路配套措施」記者會，勞動部與專家在會中揭露「判斷標準」、處理機制。

失業率連兩個月下滑、5月降至3.27% 26年來同期最低

國內勞動市場展現韌性。主計總處23日公布5月失業率為3.27%，不僅連續兩個月下滑，更寫下2001年以來、26年同期最低紀錄；經季節調整後失業率為3.32%，亦較上月微降0.02個百分點，顯示勞動市場維持平穩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。