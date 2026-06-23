傳產春燕來了！經濟部：「這三點」將有利下半年傳產接單維持正成長

傳產接單春燕來了。經濟部統計處長黃偉傑23日表示，全球預測機構已未再下修全球經濟成長率，在美伊和平協議下經濟不會再壞了，但重要的是下修全球通膨，這有助於未來消費成長；加上傳產接單也在低基期，今年下半年傳產接單有望繼續維持正成長。

經濟部統計指出，5月傳產四大貨品，包括基本金屬製品、機械產品、化學品接單呈正成長，惟塑橡膠製品呈負成長。看起來傳產表現不一，部分客戶採購觀望，但黃偉傑說，今年前五月傳產接單都是正成長。

過去以來，傳產貨品接單表現較好，通常受惠於AI。例如，銅箔及銅箔基板受惠AI應用持續擴增；機械產品則受惠半導體業者持續擴充產能，帶動半導體設備需求提升等。黃偉傑說，3月中東戰爭也為傳產帶來一波急單，進入5月急單已經趨緩，油價上漲也使塑橡膠受惠，但這不意味傳產下半年不會好。

他分析，傳產接單本來就有低基期，現在美伊有和平協議，雖然仍有不確定性，但S&P Global最新6月對全球經濟成長率預測已不再下修，和5月呈持平，換言之，停止自3月以來全球經濟成長率的下修，這意味著在美伊和平協議下全球經濟不會再往下走。

他指出，更重要的是下修消費者物價指數，這對於未來需求趨勢是正面，通膨壓力減少，消費需求增加。他認為，今年下半年傳產貨品接單仍會持續正成長。

經濟部統計，5月基本金屬製品接單21.6億美元，年增9.6%，主因銅箔及銅箔基板受惠AI應用持續擴增，加上銅價高於上年同月，致接單增加；機械產品訂單21.7億美元，年增22.5%，主因半導體業者持續擴充產能，帶動半導體設備需求提升，加上自動化設備訂單延續。

5月塑橡膠製品接單14.6億美元，年減0.9%，主因塑膠原料受需求疲弱影響，下游客戶採購仍趨保守，致接單年減；化學品接單14.7億美元，年增5.3%，主因產業用化學品及藥品接單成長，惟部分產品因需求動能偏弱，客戶採購觀望，致接單減少，抵銷部分增幅。