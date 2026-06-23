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上半年簽約破千億創高 財部再釋2,290億元公共建設商機

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
財政部將於7月24日舉辦「2026年度民間參與公共建設招商大會」，今年共釋出94件公共建設案源，預估可吸引民間投資2,290億元。圖／本報資料照片
財政部將於7月24日舉辦「2026年度民間參與公共建設招商大會」，今年共釋出94件公共建設案源，預估可吸引民間投資2,290億元。圖／本報資料照片

財政部將於7月24日舉辦「2026年度民間參與公共建設招商大會」，今年共釋出94件公共建設案源，預估可吸引民間投資2,290億元，創歷年第二高紀錄，顯示民間參與公共建設動能持續熱絡。

財政部表示，今年招商案源涵蓋社會住宅、長照設施、文教設施、數位建設、再生水廠及大型海水淡化廠等領域。其中，投資規模超過10億元案件共有46件，占整體招商金額94%，大型案件成為今年招商主力。

若以個案規模來看，促參案以台中市水湳轉運中心二期BOT案最受矚目，投資金額約176.5億元；其次為台中市福田水資源回收中心再生水供應中科園區案161.46億元，以及經濟部嘉義海水淡化廠案123.5億元。

此外，今年截至6月中，全國民間參與公共建設已完成54件簽約，民間投資金額達1,065億元，創近四年同期新高。其中，依促參法辦理案件30件、投資金額120億元；依其他法令辦理案件24件、投資金額945億元。

財政部指出，為吸引更多民間資金投入公共建設，今年已將AI算力設施納入重大公共建設範圍，並放寬長照機構適用條件。符合資格的促參案件可享有營所稅、地價稅及房屋稅等多項租稅優惠，未來將持續透過法規鬆綁及租稅誘因，擴大公私協力投資量能。

長照 財政部 台中市

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