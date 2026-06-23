上半年簽約破千億創高 財部再釋2,290億元公共建設商機

傳產接單春燕來了。經濟部統計處長黃偉傑23日表示，全球預測機構已未再下修全球經濟成長率，在美伊和平協議下經濟不會再壞了，但重要的是下修全球通膨，這有助於未來消費成長；加上傳產接單也在低基期，今年下半年傳產接單有望繼續維持正成長。

2026-06-23 19:09