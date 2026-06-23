中小微企業AI轉型加速 卓揆：8年投入千億資源

行政院長卓榮泰23日表示，為加速中小微企業AI轉型，經濟部刻正研擬《中小微企業轉型升級發展條例》草案，政府亦已規劃8年投入1,000億元協助中小微企業轉型升級，除持續提供穩定能源供應外，也將兼顧土地、人力及充裕量能等資源配置，並均衡推動主權AI及算力建設服務。

卓榮泰指出，促進區域與產業均衡發展，國發會正推動「六大區域產業及生活圈」，並結合「AI新十大建設推動方案」，帶動AI全方位發展，逐步落實「均衡臺灣」願景。

卓榮泰也責請經濟部、數發部及各相關部會持續協助各區域產業聚落、中小企業及特色產業轉型升級，依不同產業類別及區域需求提供因地制宜的支持機制，共創區域特色AI應用；並請國發會將本次會議委員意見納入「六大區域產業及生活圈」整體規劃，持續與地方政府定期溝通，偕同國科會、數發部、經濟部及相關部會共同推動，使地方需求、情境化應用及示範計畫持續交流落地。至於涉及跨區域或國家層級的重要AI議題，未來將提報「行政院智慧國家2.0推動小組」進行後續討論。

卓榮泰指出，為加速中小微企業AI轉型，經濟部刻正研擬《中小微企業轉型升級發展條例》草案，將支持中小微企業應用AI技術，並擴大適用範圍涵蓋中小微企業、新創企業及市場商圈，建構完善的數位及智慧轉型支持架構。此外，政府亦已規劃8年投入1,000億元協助中小微企業轉型升級，除持續提供穩定能源供應外，也將兼顧土地、人力及充裕量能等資源配置，並均衡推動主權AI及算力建設服務。

卓榮泰進一步表示，就「共享智慧生活」方面，依據「國家人工智慧發展綱領」，政府將以公部門為示範，優先推動智慧國家、智慧城市，結合地方政府發展，提供創新公共服務。同時請各部會持續深化跨機關資料串接整合，加速AI科技於民生關鍵場域落地普及，中央與地方攜手共同發展區域特色，共同建構全民智慧生活圈。