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李育家盼傳統產業升級 助力組國家無人機隊

中央社／ 台北23日電

即將卸任的全國中小企業總會理事長李育家提到，台灣中部的五金、加工、機械等產業相當成熟，過去全國中小企業總會曾建議政府，傳統產業也可以升級為軍工產業，組成「國家無人機隊」，對產業升級將大有幫助。

中華民國全國中小企業總會今天舉辦第16屆第1次會員大會暨第18屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮。

將卸任的中小企業總會理事長李育家會前受訪提到，近期他向政府反映，先前美國對等關稅期間，中部許多產業憂心發展，政府單位也隨即到中部了解產業狀況。在台灣中部，五金、加工、機械等產業相當成熟，當時全國中小企業總會建議政府，中小企業應結合無人機發展，傳統產業也可以升級為軍工產業，組成「國家無人機隊」，相信對產業升級將有很大幫助。

李育家致詞時表示，回顧過去充滿挑戰的時期，特別感謝行政院長卓榮泰率領的行政團隊，在全球經貿變局之中，始終與中小企業站在一起。在AI需求熱潮下，台灣出口動能表現亮眼，總體經濟交出亮眼成績之際，政府並未忘記中小企業，主動將資源送到基層，並推出振興方案，接住中小企業，為產業提供安全網。

經濟部次長何晉滄致詞時提到，為協助中小微企業應對全球競爭，經濟部推動中小微企業多元振興方案，截至目前，已提供近30萬家企業諮詢輔導，並培育30萬人次數位轉型人才。另外，經濟部也成立經濟及產業發展諮詢會，聚焦產業升級、能源韌性與供應鏈安全等議題，盼將瓶頸轉化為政策行動。

中小企業 中華民國 理事長

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