蕭美琴：數位、淨零轉型 列政府重大施政項目

副總統蕭美琴23日出席亞太貿易便捷化與電子商務理事會AFACT第44屆期中理事會議暨數位經濟「雙軸轉型」與「新國際合作」亞太區域國際論壇開幕式。她表示，數位及淨零轉型是政府全力支持的重大施政項目，盼助中小企業適應變幻莫測的全球環境，讓台灣可以持續發揮半導體優勢。

蕭美琴說，AFACT 30多年來在推動無紙化貿易、數位標準與區域合作方面扮演關鍵角色，協助在亞太地區打造連結更緊密、更具包容性的數位經濟環境，這對於高度仰賴全球貿易，以維持國家持續發展與繁榮的中小型經濟體而言至關重要。

蕭美琴提到，今年論壇主題「數位經濟雙軸轉型與新國際合作」，可謂恰逢其時。放眼全球，AI、數位科技與新興的連結方式，正重塑工作、經貿與創新的模式。同時，氣候變遷、地緣政治的不確定性、關稅以及供應鏈衝擊，也時時刻刻提醒著建構韌性與永續發展的必要性。

蕭美琴說，對台灣而言，數位轉型與淨零轉型並不是彼此孤立的挑戰，這兩項轉型不僅是政府擬全力支持的重大施政項目，更是為了協助中小企業適應變幻莫測的全球環境，兩項轉型實為相輔相成、帶領台灣邁向未來競爭力與永續成長的共同路徑。

談及數位轉型，蕭美琴指出，台灣正持續強化基礎設施、擴大數位公共服務，並積極推動「AI產業化、產業AI化」。奠基於台灣在半導體、資通訊與智慧製造的深厚優勢，在推動科技進步的同時，也致力確保創新的成果能普及全社會。

她認為，這種「均衡成長」的思維對台灣而言格外重要，AI爆發式成長帶動許多科技相關產業的繁榮，但也必須努力確保社會上的其他部門，包括服務業、傳統產業等也能共享這份成長的果實。

淨零轉型方面，她提到，台灣堅定致力於在2050年實現淨零排放的目標。透過能源轉型、綠色科技與產業創新，台灣正積極追求永續發展，使其不僅是環境責任，更是驅動經濟成長的新契機。

她也說，然而單憑科技本身是遠遠不夠的，為了充分實踐數位轉型的願景，必須同步建立信任。安全的數位基礎設施、值得信賴的數據治理、資安保障及具備互通性的標準，都是未來成長不可或缺的基石。

蕭美琴表示，此次論壇將深入探討這當中的許多面向，諸如AI治理、跨境資料流通及供應鏈安全等複雜挑戰，都無法由任何單一經濟體獨自應對，而是需要緊密的國際合作。

她重申，台灣將持續致力於與AFACT攜手合作，支持聯合國貿易便捷化與電子商務組織（UN/CEFACT）的重要工作，並與區域內的各個經濟體深化夥伴關係，共同促進值得信賴的數位貿易並強化區域連結。

她強調，在快速變革的時代，台灣將持續發揮在半導體、AI、資安及數位治理方面的優勢，支持亞太區域及全球共同邁向安全、韌性且繁榮的數位未來。