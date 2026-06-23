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引民間資金活水 財政部7月招商大會推2千億公建商機

中央社／ 台北23日電

為吸引民間資金活水投入公共建設，財政部7月24日將舉辦民間參與公共建設招商大會，預計釋出案源94件、預估投資金額新台幣2290億元，其中近半為民間投資金額逾10億元以上案件。

財政部推動促參司今天舉行例行記者會，宣布將於台北國際會議中心舉辦民間參與公共建設招商大會，釋出案源涵蓋社會住宅、長期照顧設施、文教設施、數位建設、再生水廠、本島大型海淡廠等多元領域。

財政部補充，為配合行政院兆元投資國家發展方案，也將邀請金融機構與保險業者等多元資金參與，共同投資國家重大建設。

官員說明，展望今年7月至明年6月底，公共建設投資商機持續看旺，財政部彙整中央及地方機關潛力商機案源共94件，預估民間投資金額2290億元，連續兩年超過2000億元規模，其中，民間投資金額逾10億元以上案件共46件，占整體案件數比率為49%，金額比率為94%。

根據財政部統計，今年截至5月底，全國各機關推動民間參與公共建設案件已完成簽約共51件，為近4年同期新高，總投資金額1130億元。其中，依促進民間參與公共建設法辦理案件29件，投資金額約120億元；依其他法令辦理案件22件，投資金額約1010億元。

官員說明，今年規模較大促參案件，包括台中市水湳轉運中心二期新建營運移轉（BOT）案，規模達176.5億元；台中市福田水資源回收中心再生水供應中科台中園區案，規模為161.46億元；以及嘉義海水淡化廠案，規模為123.5億元等。

此外，財政部今年已陸續發布修正「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」，增訂「人工智慧（AI）算力設施」的重大範圍，及放寬「長照機構」的重大範圍，目前也正預告增訂勞工育樂機構及歷史建築等設施的重大範圍。

官員說明，符合重大公共建設範圍的促參個案，民間機構得享有5年免徵營利事業所得稅、投資支出的營利事業所得稅抵減、進口機具設備關稅優惠、地價稅、房屋稅及契稅減免及股東投資抵減等稅賦優惠，有利於吸引民間資金參與興建營運公共建設。

行政院 財政部

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