富邦「有志一同™」公益平台週年　串聯15家公司、逾3千位「邦手」 金融教育前進全台20縣市、255所國中小校園 讓善意走得更遠

把公益的力量，送到台灣最需要的地方！富邦金控「有志一同™」公益平台成立屆滿週年，一年來串聯15家子、孫公司，號召逾3千位同仁化身志工「邦手」、累計投入6,843 人次，聚焦「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工活動，合計服務達46,600小時，將企業善意化為遍及全台的正向力量。

富邦金控「有志一同ᵀᴹ」公益平台滿週年，號召逾3千位同仁化身志工「邦手」，四大類志工服務 46,600 小時。 圖／富邦金控提供

前身為富邦慈善基金會「愛心志工社」的富邦「有志一同™」公益平台，自2025年5月正式成立，由富邦金控整合資源，將志工類別從基金會長期經營的「環境、陪伴」領域，擴充為「環境、金融、陪伴、賽事」四大類，攜手200餘個非營利組織，以及新竹縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣等地方政府相關局處，規劃多元而具意義的志工服務活動，讓員工擁有更多奉獻熱情的機會。

富邦金控董事長蔡明興表示，「公益不該有城鄉的距離；富邦志工在一年內把專業與愛心帶進最缺乏資源的角落，用行動『邦助』台灣，是一個好的開始，未來富邦將持續以『正向力量 成就可能™』的品牌精神，號召更多同仁擔任志工『邦手』，讓善意走得更遠。」

富邦「有志一同ᵀᴹ」志工前進全台20縣市、255所國中小，教導偏鄉學童正確金融觀念。 圖／富邦金控提供

在四大類志工服務類別中，金融教育是最能與金融業核心職能結合的一環，從國中小建立基礎觀念、高中職探索金融職涯，到高齡資產傳承與防詐宣導，並為新住民、原住民及身心障礙等弱勢族群打造客製化課程，都充分體現「讓金融素養不再有城鄉落差」的公益理念。2026 年上半年，富邦金融教育志工講師走進多達255 所國中小校園，足跡橫跨全台 20 個縣市（包括澎湖），幫助偏鄉與離島的孩子及早建立正確理財觀念。

以苗栗山區的南河耶拿實驗小學為例，金融志工透過遊戲互動，帶領學童分辨「想要」與「需要」，並認識各國鈔票與幣值。校長趙文德分享，高年級學生在苗栗縣政府積極推動學生接軌國際的政策與經費支持下，於今年5月赴日進行六天國際交流，成功將課堂所學化為實戰，台幣與日幣換算迅速上手，「感謝有金融課程作為前置經驗，讓偏鄉的孩子也能學以致用。」

地處偏遠、全校九成學生為原住民的花蓮太巴塱國小學務組長魏宸宥則觀察到，課後已有學生主動設定目標、記錄儲蓄，也開始懂得比較商品價格，「願意將所學運用在日常生活中。」

在「賽事志工」面向，富邦身為金融業唯一贊助國內四大馬拉松的企業，致力推動運動平權，目前已有多達65位同仁投入視障陪跑員訓練，擔任視障跑者的陪跑志工，未來可投入四大馬拉松、鐵人三項等大型賽事，陪伴視障選手安心奔向終點。

富邦「有志一同ᵀᴹ」志工前進全台20縣市、255所國中小，教導偏鄉學童正確金融觀念。 圖／富邦金控提供

為了拓展更多元的志工服務能力，富邦金控以「專業培訓」賦能同仁，除了聘請金管會理財教育諮詢推動小組的兒童財商教育專家，指導志工如何運用多元實作與互動，帶領國中小的孩子掌握金融知識，更邀請MOMO 親子台專業藝人講師，傳授陪伴類志工同仁與兒童互動的訣竅，成功培育100 位「富邦哥哥/姐姐」志工，未來將結合富邦「有志一同™」公益平台及富邦金控旗下各大基金會活動，前進台灣各地為孩童演出。

走過第一年，「有志一同™」已從企業公益平台，成長為串聯全台、跨越世代與族群的社會共好力量。展望未來，富邦將朝全年65,000小時的服務目標邁進，持續把金融專業轉化為社會溫度，並期盼帶動更多企業投身公益，讓善意風景成為日常。