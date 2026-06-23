連16紅！5月外銷接單逾894億美元、年增47.2% 全年估有機會破1兆美元
經濟部23日發布5月外銷訂單金額為894.8億美元，創歷年同月新高，歷年單月第二高，年增47.2%，呈連續第16個月正成長。經濟部表示，今年上半年接單是「淡季不淡」，今年下半年進入傳統接單旺季，AI需求仍旺，消費新品上市，只要全球經濟穩定，預估今年全年接單有機會破1兆美元訂單。
經濟部統計處長黃偉傑表示，AI接單動能仍佳，今年以來全球經濟成長沒有那麼好，但台灣AI供應鏈表現強勁，主要是因為目前AI使用者在上游廠商，大家搶建AI基礎建設，未來才會下放到使用端，因此這波AI動能與消費端沒有直接關係，中東戰爭推升通膨影響消費，對AI供應鏈也沒有影響。
經濟部預測6月接單為895億至915億美元，年增49.8%至53.1%；今年上半年接單達4,983億至5,003億美元，年增49%。因經濟部預期下半年接單，AI及消費新品一起來，接單更暢旺。
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