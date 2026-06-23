微型創業可獲200萬元資金 核貸總金額已逾45億元

為協助微型創業者，勞動部勞動力發展署提供創業課程、諮詢輔導、創業貸款及利息補貼等全程陪伴服務，並辦理微型創業楷模選拔，鼓勵曾獲勞動力發展署創業貸款的微型創業者勇敢追夢。

勞動力發展署表示，對許多人而言，創業不只是投入一份工作，更是人生重新出發的重要選擇，尤其婦女、中高齡者及就業保險失業者在面對職涯轉換與生活壓力時，更需要穩定的支持力量。勞動力發展署對有意願創業者提供創業諮詢及輔導，每年辦理超過百場的創業研習課程提升創業知能。

創業後如有資金需求，勞動力發展署與財團法人中小企業信用保證基金及7家公營行庫合作，提供低利率最高200萬元的創業資金，並提供95%信用保證及最長3年的利息補貼，貸款後持續關懷，依需求請專業的顧問進場輔導。自2007年起推動至今，已核貸8,245件，核貸總金額超過45億元。

榮獲2024年微型創業楷模的澎沛木耳飲負責人戴意菁表示，創業初期從小攤位開始，逐步成長，還有勞動力發展署的輔導，協助成功轉型，結合台灣在地農產品，開發出黑木耳養生飲並不斷創新。榮獲楷模殊榮為品牌帶來了巨大的肯定與信賴，政府的肯定大幅降低新客消費者的信任門檻。

戴意菁進一步分享，獲得楷模榮譽對其事業體系帶來三大面向的顯著效益。

在通路拓展方面，澎沛在進駐百貨專櫃或高檔餐飲通路時，獲得了更高的洽談優勢與信任度，成功拓寬實體與線上布局。

在企業合作與ESG對接上，許多企業在採購員工福利及節慶禮品時，會優先考量兼具在地、健康、環保的楷模品牌，澎沛推動的減碳保冷袋等環保配套便順理成章對接上現代企業需求。

在媒體報導方面，則獲得多方主題性報導與官方專刊刊登，讓品牌堅持無添加、推廣優質黑白木耳飲的職人精神被更多人看見，獲選楷模後的一年內，品牌整體營業額成長了約30%。

勞動力發展署微型創業輔導顧問邱凡珈，同時也是2018年微型創業楷模分享，她經營的好事美甲藝廊在參選前僅有一間店面六位夥伴，重心多侷限於日常營運，但透過評選委員的建議與產業交流，讓她突破管理盲點並明確事業目標。

邱凡珈獲獎至今，公司已擴展至2間據點、團隊成長至17人，營收更大幅成長超過3倍，且品牌的社會信任度與能見度顯著提升，進而帶來媒體報導、跨界合作與招募留才成效。

邱凡珈強調，參與選拔最大的價值在於透過評選委員檢視與同業交流，認清企業的優勢與不足，這份人脈與資源遠超獎項本身，是企業成長的重要轉捩點。近年她也從受輔導者蛻變為諮詢專家並擔任顧問，持續以貼近實務的教學與輔導分享，贏得學員與鳳凰店家的一致好評。

勞動力發展署表示，政府長期以來提供各項多元資源，協助有創業意願的女性、中高齡者、高齡者及失業者發展微型企業，透過每位楷模成功的創業故事，讓大眾更加認識微型企業努力不懈的拚搏精神，今年將遴選出10位代表性的微型創業楷模公開表揚，並頒發每人10萬元獎勵金。