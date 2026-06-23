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5月外銷訂單894.8億美元創單月次高 年增47%連16紅
人工智慧（AI）需求強勁，經濟部今天公布5月外銷訂單為894.8億美元，創歷年同月新高、單月第2高，年增47.2%，連16紅；累計今年前5月外銷訂單為4088.3億美元，寫下歷年同期新高，年增49%。
按貨品別觀察，受惠AI浪潮帶動新興科技應用商機持續熱絡，帶動資訊通信及電子產品訂單成長，5月接單分別年增67.2%、61.2%；光學器材因面板接單動能持續走弱，惟光學檢測及量測設備受惠AI半導體需求挹注，抵銷部分減幅，5月接單年減1.7%。
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