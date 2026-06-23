5月外銷訂單894.8億美元創單月次高 年增47%連16紅

把公益的力量，送到台灣最需要的地方！富邦金控「有志一同™」公益平台成立屆滿週年，一年來串聯15家子、孫公司，號召逾3千位同仁化身志工「邦手」、累計投入6,843 人次，聚焦「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工活動，合計服務達46,600小時，將企業善意化為遍及全台的正向力量。 前身為富邦慈善基金會「愛心志工社」的富邦「有志一同™」公益平台，自2025年5月正式成立，由富邦金控整合資源，將志工類別從基金會長期經營的「環境、陪伴」領域，擴充為「環境、金融、陪伴、賽事」四大類，攜手200餘個非營利組織，以及新竹縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣等地方政府相關局處，規劃多元而具意義的志工服務活動，讓員工擁有更多奉獻熱情的機會。 富邦金控董事長蔡明興表示，「公益不該有城鄉的距離；富邦志工在一年內把專業與愛心帶進最缺乏資源的角落，用行動『邦助』台灣，是一個好的開始，未來富邦將持續以『正向力量 成就可能™』的品牌精神，號召更多同仁擔任志工『邦手』，讓善意走得更遠。」 在四大類志工服務類別中，金融教育是最能與金融業核心職能結合的一環，從國中小建立基礎觀念、高中職探索金融職涯，到高齡資產傳承與防詐宣導，並為

2026-06-23 17:00