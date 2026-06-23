6月TIP台灣永續評鑑結果：A級以上公司共474家 約占整體四分之一

臺灣指數公司6月發布TIP台灣永續評鑑結果，以2025年有發布永續報告書的1,895家上市櫃公司為評鑑對象。結果顯示，A級以上公司共474家，約占整體四分之一；進一步分析，這群高評等企業相較全體公司，在22項重大性議題，每項都是領先，反映永續表現居前段的企業，已在ESG各個面向建立較完整的管理及實踐基礎。

TIP台灣永續評鑑依評鑑分數，區分為AAA至D八個等第，這次AAA級95家、AA級190家、A級189家，A級以上合計474家。其中，AAA級為最高評等、A級以上公司代表整體永續表現位居前段，也可進一步觀察永續管理成熟度的參考群體；按22項重大性議題，逐項與全體公司平均水準做比較，可看出高評等企業在哪些ESG議題上已有較佳的執行、管理績效。

其中，表現差距較明顯的前五項重大性議題，依序為社會面的「供應鏈社會面向控管」、環境面的「供應商及產品生命周期管理」、經濟面的「股東權益」、「ESG創新」，以及環境面的「環境系統與治理」。評鑑內容涵蓋政策訂定、制度建置、執行作法及成果揭露等，分析企業永續表現的差距，除是否建立相關制度，也反映在後續執行與資訊揭露的完整程度。

依結果評析，環境面仍是上市櫃公司共同需要持續強化的領域。無論就全體公司或A級以上公司而言，自然資源管理、能源與氣候變遷、水資源、原物料與廢棄物管理等議題，整體表現相較社會面與經濟面仍有提升空間。企業若能將上述環境議題納入長期營運策略，落實執行，將有助於回應投資、融資端對風險管理與永續轉型的期待。