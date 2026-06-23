快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

風波後首現身錄影！范姜彥豐淚「無法說出真相」最痛苦

6月TIP台灣永續評鑑結果：A級以上公司共474家 約占整體四分之一

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣指數公司6月發布TIP台灣永續評鑑結果，以2025年有發布永續報告書的1,895家上市櫃公司為評鑑對象。結果顯示，A級以上公司共474家，約占整體四分之一；進一步分析，這群高評等企業相較全體公司，在22項重大性議題，每項都是領先，反映永續表現居前段的企業，已在ESG各個面向建立較完整的管理及實踐基礎。

TIP台灣永續評鑑依評鑑分數，區分為AAA至D八個等第，這次AAA級95家、AA級190家、A級189家，A級以上合計474家。其中，AAA級為最高評等、A級以上公司代表整體永續表現位居前段，也可進一步觀察永續管理成熟度的參考群體；按22項重大性議題，逐項與全體公司平均水準做比較，可看出高評等企業在哪些ESG議題上已有較佳的執行、管理績效。

其中，表現差距較明顯的前五項重大性議題，依序為社會面的「供應鏈社會面向控管」、環境面的「供應商及產品生命周期管理」、經濟面的「股東權益」、「ESG創新」，以及環境面的「環境系統與治理」。評鑑內容涵蓋政策訂定、制度建置、執行作法及成果揭露等，分析企業永續表現的差距，除是否建立相關制度，也反映在後續執行與資訊揭露的完整程度。

依結果評析，環境面仍是上市櫃公司共同需要持續強化的領域。無論就全體公司或A級以上公司而言，自然資源管理、能源與氣候變遷、水資源、原物料與廢棄物管理等議題，整體表現相較社會面與經濟面仍有提升空間。企業若能將上述環境議題納入長期營運策略，落實執行，將有助於回應投資、融資端對風險管理與永續轉型的期待。

延伸閱讀

2026健康永續ESG評選開跑 4大指標讓民眾有感

上半年度創新板法說會首日 金萬林、鈺寶、暉盛展現多元前瞻技術實力

清華大學QS排名飆升34名創新高 躋身全球前10%大學

南山人壽股東會展現接軌雄厚實力 淨值比衝上11.3% 續推保障商品 站穩壽險健康第一品牌

相關新聞

6月 TIP 台灣永續評鑑結果：A 級以上公司共474家 約占整體四分之一

臺灣指數公司6月發布TIP台灣永續評鑑結果，以2025年有發布永續報告書的1,895家上市櫃公司為評鑑對象。結果顯示，A級以上公司共474家，約占整體四分之一；進一步分析，這群高評等企業相較全體公司，在22項重大性議題，每項都是領先，反映永續表現居前段的企業，已在ESG各個面向建立較完整的管理及實踐基礎。

中小微企業轉型條例拚8月底定案 卓揆：提供資金、租稅與人才支持

行政院長卓榮泰23日表示，政府將於未來八年投入1,000億元預算推動中小微企業轉型升級，並力拚在今年8月底前完成《中小微企業轉型升級發展條例》草案，送行政院院會通過後，於下個立法院會期送交審議。未來將透過資金支持、租稅優惠、設備更新及人才培育等措施，協助中小微企業轉型升級。

經濟部商業發展署以科技領航 秀五大智慧物流創新技術

經濟部商業發展署「智慧商業物流主題館」於23日至25日在桃園會展中心舉辦的「2026亞太智慧商業物流展」盛大登場。這次展覽攜手工研院共同展出涵蓋AI智慧物流、智慧自動化倉儲、智慧流通、冷鏈與低碳物流，以及智慧防災與數位孿生（Digital Twin）等五大領域的創新技術，展現經濟部推動物流產業智慧化與綠色轉型的成果。

能率亞洲旗下 Agility Robotics 成為 NVIDIA 首家人形機器人盟友

創投廠能率亞洲資本（7777）旗下投資標的Agility Robotics，獲輝達（NVIDIA）宣布成為全球首家將NVIDIA Halos for Robotics安全系統整合進自有人形機器人安全架構的廠商，客戶涵蓋亞馬遜（Amazon）、GXO、舍弗勒及豐田汽車加拿大製造公司，印證能率亞洲早期布局人形機器人產業的前瞻性，也為法說會所提之布局進入收割期，交出具體成績單。

職場霸凌防治法7月上路 勞動部：期望帶來三大變革

《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章將於7月1日正式上路，勞動部政務次長李健鴻23日表示，勞動部期待修法帶來台灣勞動環境的三大變革，包括企業將心理健康及霸凌防治納入日常管理、加強主管教育訓練與人本管理觀念，以及提升勞工對於工作尊嚴與心理健康權益的認知。透過制度建立友善職場文化，「預防重於補救」。

流通商戰／微風痛失北車 最該擔心的不是少30億營收

台北車站商場日前競標結果出爐，現有經營者微風集團落敗，透過種種申訴管道恐得不到想要結果。曾經風光的微風集團去年與今年第一季接連虧損，營運比不上同業，加上痛失金雞母，下一步何去何從，又是否牽動百貨版圖出現變動？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。