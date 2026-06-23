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中小微企業轉型條例拚8月底定案 卓揆：提供資金、租稅與人才支持

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰23日表示，政府將於未來八年投入1,000億元預算推動中小微企業轉型升級，並力拚在今年8月底前完成《中小微企業轉型升級發展條例》草案，送行政院院會通過後，於下個立法院會期送交審議。未來將透過資金支持、租稅優惠、設備更新及人才培育等措施，協助中小微企業轉型升級。

卓榮泰23日出席「中華民國全國中小企業總會第16屆第1次會員大會暨第18屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」致詞時表示，在賴清德總統指示下，政府正規劃未來八年投入1,000億元預算推動中小微企業轉型升級，並在草案研擬過程中，邀請中華民國全國中小企業總會理事長李育家，以及經濟部、勞動部共同參與，希望未來法案通過後，能夠結合產業界與勞工朋友的力量，共同推動產業升級。

卓榮泰指出，台灣有171萬家企業、近1,000萬就業人口，若無法協助企業轉型升級、與世界潮流接軌，並成為高科技產業最堅強的垂直供應鏈，社會將難以穩定；同時，若無法讓近1,000萬勞工獲得更好的福利與照顧，國家整體向前邁進的過程也將留下遺憾。

他表示，此次與過去不同之處，在於將經濟部與勞動部全面納入規劃，希望達成勞資和諧、彼此共榮的目標，也期待企業界提供勞工更多生活照顧、就業安定及友善職場環境。

卓榮泰表示，總統深刻體認到，高科技產業快速發展的同時，更不能忽略全國中小微企業的轉型需求。《中小微企業轉型升級發展條例》除將加大對傳統中小企業的支持力道，也將擴大協助微型企業、新創產業及其他有需求的企業，未來不論是資金支持、租稅優惠、設備更新或人才培育，都將透過該條例提供協助。

此外，卓榮泰透露，今天上午召開的人工智慧國家戰略委員會中，許多委員都一再提及中小微企業的重要性，認為未來推動AI發展，無論是主權AI或算力建設，都必須優先考量中小微企業轉型升級所需的能量。

他強調，政府將以更大的力量協助中小微企業，包括推動算力分享、能源共享，更均衡地提供各項服務，並在不增加企業負擔的前提下，由政府承擔更多必要的經濟支持，協助企業掌握AI浪潮帶來的新商機。

卓揆 卓榮泰 中小企業

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