經濟部商業發展署以科技領航 秀五大智慧物流創新技術

經濟部商業發展署「智慧商業物流主題館」於23日至25日在桃園會展中心舉辦的「2026亞太智慧商業物流展」盛大登場。這次展覽攜手工研院共同展出涵蓋AI智慧物流、智慧自動化倉儲、智慧流通、冷鏈與低碳物流，以及智慧防災與數位孿生（Digital Twin）等五大領域的創新技術，展現經濟部推動物流產業智慧化與綠色轉型的成果。

商業發展署蘇文玲署長表示，隨著AI轉型浪潮、全球供應鏈重組及消費型態快速轉變，物流服務已成為產業競爭的關鍵基礎。商業發展署推動國內物流業者導入智慧科技，透過AIoT、數位孿生、自動化等技術的整合運用，提升物流服務品質與營運效率。本次展出內容包含了臺灣智慧物流發展成果，更促進跨域合作與創新，展現臺灣物流高效率、高韌性與低碳排的智慧物流生態系。

商業發展署指出，這次「智慧商業物流主題館」展出聚焦「AI智慧化」與「綠色低碳化」兩大主軸，呈現物流創新應用的亮點成果。從前端需求預測與智慧運籌、中端倉儲與配送優化，到後端循環包材與防災管理等，提供完整解決方案。在AI智慧物流部分，「SCOF供應鏈訂單履行平台」，提前規劃庫存配置、物流配送及營運決策，提升供應鏈反應與營運效率；智慧自動化倉儲則結合自動搬運設備（AMR）與AI影像辨識技術，實現智慧化貨物辨識、檢測與搬運作業；智慧流通整合物流配送、智慧貨架與微型倉儲技術，打造「自動化門市取貨微型倉」，提升門市營運效益；冷鏈與低碳物流，展示「低碳循環包材與全方位管理平台」，結合冷鏈保鮮技術與循環包材管理平台，降低一次性包材使用與物流碳排放，協助企業落實碳管理與綠色物流等。

展期為6月23日至25日，歡迎國內物流、批發零售等相關企業、公協會組織、從業人員，以及對流通服務科技發展有興趣的各界人士蒞臨桃園會展中心參觀交流臺灣智慧商業及物流的科技發展。

「智慧商業物流主題館」智慧自動化倉儲展區中，「AI影像辨識與輸送系統」運用AI影像辨識與自動分揀，協助倉儲快速品檢與出貨，提高效率25%以上。工研院／提供