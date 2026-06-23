快訊

吳明賢OHCA葉克膜搶命 兩天前發文憂內科住院醫招收率僅61%創新低

美學者揭習近平「不戰而奪台」攻略 川普恐淪北京最穩妥工具人

看一場世足賽多燒錢？台灣球迷飛美朝聖曝開銷：被資本鐵拳教育了

經濟部商業發展署以科技領航 秀五大智慧物流創新技術

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
經濟部商業發展署「智慧商業物流主題館」於「2026亞太智慧商業物流展」登場，攜手工研院共同展出五大領域創新技術，展現推動物流產業智慧化與綠色轉型的成果。圖左起為工研院服務科技系統中心執行長陳慧娟、經濟部商業發展署科長蔡偉格、邁克兄弟科技經理張如玖、經濟部商業發展署署長蘇文玲。工研院／提供
經濟部商業發展署「智慧商業物流主題館」於「2026亞太智慧商業物流展」登場，攜手工研院共同展出五大領域創新技術，展現推動物流產業智慧化與綠色轉型的成果。圖左起為工研院服務科技系統中心執行長陳慧娟、經濟部商業發展署科長蔡偉格、邁克兄弟科技經理張如玖、經濟部商業發展署署長蘇文玲。工研院／提供

經濟部商業發展署「智慧商業物流主題館」於23日至25日在桃園會展中心舉辦的「2026亞太智慧商業物流展」盛大登場。這次展覽攜手工研院共同展出涵蓋AI智慧物流、智慧自動化倉儲、智慧流通、冷鏈與低碳物流，以及智慧防災與數位孿生（Digital Twin）等五大領域的創新技術，展現經濟部推動物流產業智慧化與綠色轉型的成果。

商業發展署蘇文玲署長表示，隨著AI轉型浪潮、全球供應鏈重組及消費型態快速轉變，物流服務已成為產業競爭的關鍵基礎。商業發展署推動國內物流業者導入智慧科技，透過AIoT、數位孿生、自動化等技術的整合運用，提升物流服務品質與營運效率。本次展出內容包含了臺灣智慧物流發展成果，更促進跨域合作與創新，展現臺灣物流高效率、高韌性與低碳排的智慧物流生態系。

商業發展署指出，這次「智慧商業物流主題館」展出聚焦「AI智慧化」與「綠色低碳化」兩大主軸，呈現物流創新應用的亮點成果。從前端需求預測與智慧運籌、中端倉儲與配送優化，到後端循環包材與防災管理等，提供完整解決方案。在AI智慧物流部分，「SCOF供應鏈訂單履行平台」，提前規劃庫存配置、物流配送及營運決策，提升供應鏈反應與營運效率；智慧自動化倉儲則結合自動搬運設備（AMR）與AI影像辨識技術，實現智慧化貨物辨識、檢測與搬運作業；智慧流通整合物流配送、智慧貨架與微型倉儲技術，打造「自動化門市取貨微型倉」，提升門市營運效益；冷鏈與低碳物流，展示「低碳循環包材與全方位管理平台」，結合冷鏈保鮮技術與循環包材管理平台，降低一次性包材使用與物流碳排放，協助企業落實碳管理與綠色物流等。

展期為6月23日至25日，歡迎國內物流、批發零售等相關企業、公協會組織、從業人員，以及對流通服務科技發展有興趣的各界人士蒞臨桃園會展中心參觀交流臺灣智慧商業及物流的科技發展。

「智慧商業物流主題館」智慧自動化倉儲展區中，「AI影像辨識與輸送系統」運用AI影像辨識與自動分揀，協助倉儲快速品檢與出貨，提高效率25%以上。工研院／提供
「智慧商業物流主題館」智慧自動化倉儲展區中，「AI影像辨識與輸送系統」運用AI影像辨識與自動分揀，協助倉儲快速品檢與出貨，提高效率25%以上。工研院／提供

「智慧商業物流主題館」冷鏈與低碳物流展區中，展示冷鏈保鮮技術、低碳循環容器與結合循環包材追蹤管理平台，降低一次性包材使用與物流碳排放，已串聯國內電商龍頭、三大超商及中華郵政，於全臺建立超過13,000處循環包材歸還據點，協助企業落實碳管理與綠色物流。工研院／提供
「智慧商業物流主題館」冷鏈與低碳物流展區中，展示冷鏈保鮮技術、低碳循環容器與結合循環包材追蹤管理平台，降低一次性包材使用與物流碳排放，已串聯國內電商龍頭、三大超商及中華郵政，於全臺建立超過13,000處循環包材歸還據點，協助企業落實碳管理與綠色物流。工研院／提供

經濟部 工研院

延伸閱讀

侯友宜率20家企業前進AUTOMATE 2026 展現新北產業實力

輝達再參展鏈博會 黃仁勳「這樣」現身：大陸是世界重要科技產業中心

張善政談護國群山 勉勵青年以AI打造台灣智慧力

宏碁資訊 策略投資普鴻旗下華致資訊

相關新聞

經濟部商業發展署以科技領航 秀五大智慧物流創新技術

經濟部商業發展署「智慧商業物流主題館」於23日至25日在桃園會展中心舉辦的「2026亞太智慧商業物流展」盛大登場。這次展覽攜手工研院共同展出涵蓋AI智慧物流、智慧自動化倉儲、智慧流通、冷鏈與低碳物流，以及智慧防災與數位孿生（Digital Twin）等五大領域的創新技術，展現經濟部推動物流產業智慧化與綠色轉型的成果。

能率亞洲旗下 Agility Robotics 成為 NVIDIA 首家人形機器人盟友

創投廠能率亞洲資本（7777）旗下投資標的Agility Robotics，獲輝達（NVIDIA）宣布成為全球首家將NVIDIA Halos for Robotics安全系統整合進自有人形機器人安全架構的廠商，客戶涵蓋亞馬遜（Amazon）、GXO、舍弗勒及豐田汽車加拿大製造公司，印證能率亞洲早期布局人形機器人產業的前瞻性，也為法說會所提之布局進入收割期，交出具體成績單。

職場霸凌防治法7月上路 勞動部：期望帶來三大變革

《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章將於7月1日正式上路，勞動部政務次長李健鴻23日表示，勞動部期待修法帶來台灣勞動環境的三大變革，包括企業將心理健康及霸凌防治納入日常管理、加強主管教育訓練與人本管理觀念，以及提升勞工對於工作尊嚴與心理健康權益的認知。透過制度建立友善職場文化，「預防重於補救」。

流通商戰／微風痛失北車 最該擔心的不是少30億營收

台北車站商場日前競標結果出爐，現有經營者微風集團落敗，透過種種申訴管道恐得不到想要結果。曾經風光的微風集團去年與今年第一季接連虧損，營運比不上同業，加上痛失金雞母，下一步何去何從，又是否牽動百貨版圖出現變動？

逾百台企 搶攻歐洲商機

歐洲台灣形象展廿二日在波蘭華沙登場。

掌聯準會19年 葛林斯班百歲辭世

美國聯準會前主席葛林斯班廿二日因帕金森氏症併發症辭世，享嵩壽一百歲。他曾在四位美國總統任內掌舵聯準會長達十九年，但卸任不到兩年後爆發次貸風暴，也讓他的光環些許褪色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。