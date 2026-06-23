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能率亞洲旗下 Agility Robotics 成為 NVIDIA 首家人形機器人盟友

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

創投廠能率亞洲資本（7777）旗下投資標的Agility Robotics，獲輝達（NVIDIA）宣布成為全球首家將NVIDIA Halos for Robotics安全系統整合進自有人形機器人安全架構的廠商，客戶涵蓋亞馬遜（Amazon）、GXO、舍弗勒及豐田汽車加拿大製造公司，印證能率亞洲早期布局人形機器人產業的前瞻性，也為法說會所提之布局進入收割期，交出具體成績單。

總經理游智元指出，能率亞洲2024年即取得進入全球機器人產業的投資先機，集團整體累計投資Agility逾2,000萬美元，C-3輪募資完成後投後估值已達19億美元。Agility此次獲NVIDIA點名合作，進一步確立Agility在人形機器人商業化領域的領先地位。

NVIDIA Halos for Robotics為業界首套全堆疊機器人安全系統，將AI運算、系統軟體與安全認證整合為統一架構，讓人形機器人在與人類近距離協作時能即時做出安全判斷，加速機器人進入工廠、物流、零售及醫療等場域。根據巴克萊預估，人形機器人產業規模可望於2035年達到2,000億美元，Agility作為首家整合NVIDIA Halos的人形機器人廠商，可望在這波商業化浪潮中占得先機。

NVIDIA 機器人 Amazon

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