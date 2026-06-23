職場霸凌防治法7月上路 勞動部：期望帶來三大變革

《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章將於7月1日正式上路，勞動部政務次長李健鴻23日表示，勞動部期待修法帶來台灣勞動環境的三大變革，包括企業將心理健康及霸凌防治納入日常管理、加強主管教育訓練與人本管理觀念，以及提升勞工對於工作尊嚴與心理健康權益的認知。透過制度建立友善職場文化，「預防重於補救」。

104人資學院23日舉辦「7/1上路在即！職場霸凌防治新法前哨論壇」，邀請李健鴻、104人力銀行人才永續長鍾文雄及台大工商管理學系主任陸洛等人，共同探討企業因應方向。

李健鴻表示，職場霸凌防治專章歷經一年多修法過程，參考日本、南韓及澳洲相關制度，並廣泛蒐集勞資團體意見，希望在勞工基本權益與雇主管理權之間取得平衡，新法最重要的目標，是讓企業建立起預防職場霸凌的機制，並透過法律要求雇主承擔責任，為勞工建立保護防線。確保每位勞工都能在身心健康、尊嚴勞動及工作安全的環境下工作。

針對外界擔憂新法可能造成申訴案件暴增或增加企業負擔，李健鴻表示，勞動部希望透過制度設計，讓潛在衝突能夠及早被發現與處理，避免問題惡化。他強調，並非勞工只要主觀感受不佳就能提出申訴，而是必須符合不合理霸凌對待的情形；一旦進入申訴程序，也會透過公平機制進行調查與處理。

李健鴻表示，職場霸凌防治的重點就在於「防治」二字，希望透過前端預防，而非等到事件發生後才補救。未來更希望將職業安全衛生的保護範圍，從傳統的物理性、化學性危害，擴大至社會心理風險管理，將職場心理健康納入保障範圍。勞動部後續也將提供中小企業必要資源與協助，降低制度推動門檻，協助企業逐步建立防治機制。

鍾文雄表示，這次《職業安全衛生法》修法最大的改變，在於職場霸凌定義明確化，並將保護範圍大幅擴大，不僅涵蓋一般受僱勞工，也納入派遣人員、外送平台工作者及遠距工作者等各類工作型態；霸凌認定也不再以持續發生為必要條件，只要逾越業務上必要且合理範圍，透過言語羞辱、社交排擠、權力濫用、名譽侵害等方式，造成勞工身心健康受損，即可能構成職場霸凌。

鍾文雄指出，對企業人資部門而言，新法上路後最重要的課題是落實「立即有效處置」。企業未來必須建立更完整的申訴制度，並區分職場霸凌、性騷擾、就業歧視及職場暴力等不同案件類型，避免申訴機制出現漏洞。無論是正式申訴、傳聞爆料，或主管、同事間疑似霸凌情形，只要企業知悉，就有責任主動關懷、訪談與查證，並視情況調整座位、工作內容、管理關係或工作場所，避免雙方持續接觸造成二度傷害。