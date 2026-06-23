富達：企業品質與成長雙主軸 切入半導體生態系

美伊有望停戰，加上美國聯準會（Fed）仍維持利率不變，風險資產價格普遍上揚。展望未來，富達國際指出，全球經濟展現韌性，景氣擴張未中斷。然而，油價走高與地緣政治變化，擴大資產表現分歧，市場波動可能維持高檔。

富達國際指出，在投資策略上，建議以基本面穩健的優質企業為核心配置，搭配具收益特性的全球股息策略與優質債券，並從不同區域與產業中，發掘具相對評價優勢及長期成長潛力的投資機會。

富達國際表示，4月以來，半導體族群領漲全球股市反彈，費城半導體指數過去一年累計漲幅約150%，已接近過去科技循環高檔水準。此波行情主要反映AI應用帶動資本支出快速擴張，以及半導體供需持續偏緊的結構性趨勢。隨著AI投資由初期集中於GPU龍頭，逐步擴散至記憶體與光通訊等關鍵環節，帶動整體產業生態系同步受惠。

在此背景下，富達國際股票研究團隊建議，投資布局可從「品質」與「成長」雙主軸切入。一方面，透過品質策略聚焦具穩定獲利與競爭優勢的龍頭企業；另一方面，以成長策略著重半導體、半導體設備及相關AI基礎設施受惠族群，把握中長期結構性成長機會。