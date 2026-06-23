侯友宜率20家企業前進AUTOMATE 2026 展現新北產業實力

北美最大自動化與機器人展「AUTOMATE 2026」於芝加哥盛大登場，新北市長侯友宜率領20家智慧製造、自動化、工業AI及關鍵零組件企業共同參展，並出席「新北館」開幕，是台灣唯一設立城市館的台灣城市，將向國際展現新北智慧製造實力。

侯友宜表示，面對全球供應鏈重組及AI技術快速發展，智慧製造已不只是企業升級課題，更是城市競爭力與國家產業實力的重要指標，新北市擁有超過32萬家企業，聚集超過6000家ICT業者及完整AI供應鏈，具備高度整合的智慧製造產業基礎，期待透過國際展會與產業交流，深化台美供應鏈合作，提升台灣智慧製造產業的國際能見度。

侯友宜指出，此次參展不僅要將新北的智慧製造、自動化產業與機器人實力推向國際，市府也積極與World Business Chicago（簡稱 WBC）洽接產業服務資源，包括關稅法規、貿易程序等北美市場門檻，積極搶攻北美供應鏈，讓新北企業不僅是「參展」，更能藉此建立長期合作的商業夥伴關係。

侯友宜說，芝加哥是北美非常重要發展智慧製造跟物流的中心點，這一次北美自動化的技術展，新北市特別有20家廠商來參與，新北館今天開幕，特別感謝新北最重要很多的智慧製造、半導體、資通訊產業的業者，把最先進、創新出來科技跟當地產業連結，讓全世界在北美自動展看到新北市的實力，也期待這次所有企業有大豐收。