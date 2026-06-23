製造業最低工資補貼 申請受理30日截止

勞動部23日在臉書表示，面對全球地緣政治與經濟情勢波動，為協助製造業減輕經營負擔，經濟部產發署積極推動「115年製造業最低工資補貼」，提供企業實質支持，陪伴產業穩健經營，申請期限已進入最後倒數階段。

勞動部提醒勞工留意，製造業最低工資補貼申請受理即將截止，符合資格的製造業者，記得把握時間提出申請，務必於6月30日(二)下午5時前提出申請。

補貼適用對象資格，依法辦理公司、商業或有限合夥登記，且稅籍登記屬製造業者。因受國際情勢影響，導致2025年5至6月至2026年3至4月間的任一期營業額，比前一年度同期減少10%以上。

實質補貼額度，每雇用一名最低工資的全職員工，每月補貼業者910元；雇用一名最低工資的部分工時員工，每月補貼業者480元。補貼期程最長可達6個月。申請時無須另附營收證明與發票，更不用自己計算複雜的公式。僅需備妥補貼申請書，即可透過線上登記系統完成辦理。