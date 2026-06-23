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新鮮人必修課！ 少年仔聽過「勞退自提」嗎？

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞退自提好處多，勞動部歡迎新鮮人踴躍參與。圖／勞動部臉書
勞退自提好處多，勞動部歡迎新鮮人踴躍參與。圖／勞動部臉書

適逢畢業季，新鮮人即將湧入職場，許多年輕人都充滿了成就感。然而，扣掉房租、學貸、生活費與朋友聚餐開銷後，看著存摺裡的數字，可能感到「存錢」是一件遙不可及的事。勞動部22日於臉書提醒，除了公司會幫忙提繳退休金之外，也可以透過「勞退自提」，幫未來的自己多加一桶金。

到底什麼是「勞退自提」？大家常聽到的「勞退」，全名是「勞工退休金新制」。依照台灣目前的法規，凡適用勞基法的勞工，雇主每個月都必須額外提撥你薪資的6%到勞工的「個人退休金專戶」中。請注意，這筆錢是雇主要額外出錢的，不能從勞工本薪裡面扣除。

除了雇主給的6%提撥之外，政府也開放勞工自己「加碼」，也就是所謂的「勞退自提」。勞工可以根據自己的財務狀況，自願從每個月的薪水中，提繳1%到6%的金額進入同一個退休金專戶裡。透過這樣雙管齊下的方式，讓退休金的累積速度翻倍，越存越有感。

許多年輕人會問：「我現在錢都不夠用了，為什麼還要扣錢去存退休金？」其實，勞退自提包含了以下五個無可取代的優勢。

首先，小額累積，無痛儲蓄。自提的金額會在勞工領到薪水前，直接由公司代扣繳入專戶。「眼不見為淨」是存錢的最高境界，先支付給未來的自己，能有效避免把錢不小心花光，達成真正的「無痛理財」。

其次，提繳率由自己決定。不需要一開始就挑戰最高的6%。新鮮人起薪若不高，可以先從1%或2%開始嘗試，隨著未來升職加薪，再慢慢將比例調高，完全根據自己的經濟能力量力而為。

第三，可自由提繳及停繳。勞退自提具有極高的彈性。如果這個月剛好有大筆開銷（例如繳稅、買機票、進修），可以隨時向公司的人資部門申請調整提繳比例，甚至暫時「停繳」，隔段時間再恢復，完全不用擔心被合約綁死。

第四，自提金額全額節稅。這是勞退自提最大的亮點之一！每年自提的總金額，可以從當年度的「個人綜合所得總額」中全數扣除。也就是說，自提不僅能存退休金，還能讓應稅所得變少，在每年五月報稅季時，省下一筆實實在在的稅金。

第五，提早規劃，享受複利的魔力。存入專戶的錢不會只是死水，政府會拿這筆基金去投資，且享有「不低於當地銀行二年期定期存款利率」的保證收益。從20幾歲開始存，經過30、40年的時間發酵，複利滾雪球的效果將會創造一筆驚人的財富。

為了確保這筆錢能真正用於退休生活，政府規定：必須年滿 60 歲才能請領這筆退休金。至於領取的方式，則取決於累積的年資。年資滿15年以上，可以選擇「每月領取」當作穩定的養老金，或是選擇「一次全額領回」。年資未滿15年，為了作業方便，只能選擇「一次全額領回」。

勞動部 退休金

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