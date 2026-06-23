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和輝達「飛碟屋」做鄰居 北士科T3、T4、T12最後市有地招商啟動

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北士科金仁寶北士科新總部建地（T16）動工中。記者吳康瑋／攝影。報系資料照
北士科金仁寶北士科新總部建地（T16）動工中。記者吳康瑋／攝影。報系資料照

北士科T17、T18地上權案將由達輝海外總部進駐，北士科「T系列」還有三塊最後市有地T3、T4、T12。北市府地政局上午宣布，將於6月30日下周二下午2時，在台北晶華酒店召開北士科T系列科專區土地招商說明會，也是北士科內「絕無僅有、錯過不再」的最後3席星級市有地。

地政局長王瑞雲表示，市府不賣地，而是用讓AI產業鏈能安心拚事業的50+20年地上權，以及合理的權利金與地租，進入北士科這強強聯手的生態圈，成為與台北市及台灣布局全球AI產業的最佳夥伴，輝達公司（NVIDIA）與金仁寶都是以地上權進駐北士科，就是最好的見證。

地政局土地開發總隊長范乾峯指出，為回應不同規模企業的需求，本次招商標的北投區軟橋段52地號(T3)、56地號(T4)及新洲美段87地號(T12)三筆市有科專區土地，面積分別約750坪、1500坪及2000坪，採設定地上權，一次釋出、分案辦理招商，投資人可依自身空間需求，評估選擇適合的基地參與投標。

另外，且為了協助投資人完整掌握第一手的基地與園區資訊，將由市府跨局處團隊在說明會中，針對企業關注的電力供應、交通規畫、土地使用及未來發展方向等議題進行說明與交流，協助投資人精準評估進駐。

王瑞雲表示，黃仁勳曾說「Run, don’t walk!」她認為「Sign up now, don’t wait!」AI產業的未來競爭，不僅取決於研發實力，也從掌握投資機會、搶先布局開始。歡迎各界立即報名參加說明會，進駐AI產業發展的核心，與輝達成為產業鄰居。

北市地政局指出，當全球科技巨擘都在瘋搶晶片、高呼AI科技的同時，真正的戰略家看準的是「AI科技產業鏈的實體據點」。北士科T3、T4、T12最後3席科技產業專用區市有地，正是為了AI人工智慧、生物醫學、高端生技、以及新世代資通訊（ICT）產業量身打造的超規極品。

地政局強調，誰能在第一時間進駐，誰就能掌握與國際頂尖供應鏈、研發人才同頻呼吸的絕對優勢，因為「限量總是殘酷、距離就是產值」。

北士科「T系列」還有三塊最後市有地T3、T4、T12下周舉辦招商說明會。圖／地政局提供
北士科「T系列」還有三塊最後市有地T3、T4、T12下周舉辦招商說明會。圖／地政局提供

北士科 輝達 地上權

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