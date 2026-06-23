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經部：電動車充電設備等9項商品納檢 7月起上路

中央社／ 台北23日電

因應電動車與儲能設備逐漸進入住宅及商業場域，經濟部標準檢驗局今天宣布，自7月起將實施9項商品檢驗新規，包括新增列檢30kW以下電動車充電設備、20kW以下電力轉換系統、20kWh以下放置型鋰儲能裝置及捕蚊拍等7類充電式家用電器。另針對拼接式軟質發泡地墊也納入強制檢驗範圍，以強化商品安全與消費者權益保障。

標準局透過新聞稿指出，此次新增列入檢驗範圍的商品，涵蓋電動車充電設備、儲能系統及鋰電池相關產品，以及捕蚊拍等7種充電式家用電器。考量相關產品近年因電池效能提升而廣泛普及，並逐步進入住宅等場域使用，為降低用電及火災風險，將依據與國際接軌的國家標準進行檢驗。

標準局表示，相關檢驗將著重於絕緣、熱穩定、電磁相容及阻燃等安全要求，以提升產品電氣防護能力，確保消費者在不同使用情境下的安全。

此外，為降低兒童接觸有害化學物質風險，標準局也將「拼接式軟質發泡地墊」納入強制檢驗範圍，守護兒童健康。自7月1日起，上述商品均須完成檢驗程序並符合相關規定後，才能在國內市場販售。

除新增列檢商品外，標準局也同步修正多項既有檢驗規定。其中，在全球淨零減碳趨勢下，將於「汽車用輪胎」檢驗項目中新增慣性滑行噪音、濕地抓地力及滾動阻力等能源效率指標，以提升輪胎節能表現及行車舒適性。

在建材方面，為兼顧水泥產業推動廢棄物再利用及循環經濟發展，標準局將增列「卜特蘭水泥」氯離子檢驗項目，確保導入替代原料後，不影響水泥品質與穩定性。另外，標準局也修正「木製板材類」商品的檢驗標準及檢驗方式，以提升檢驗效率。

標準局表示，未來將持續蒐集新興產品安全資訊，針對具安全疑慮的商品適時納入檢驗範圍，並滾動檢討相關規定。除要求業者落實商品安全及正確標示外，也提醒消費者選購商品時，應認明貼有商品檢驗標識的產品；涉及電動車充電設備及相關電器設備者，並應由原廠指定的合格電器承裝業者評估及安裝，以確保使用安全。

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