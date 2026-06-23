卓揆：攜手國際強化跨境犯罪打擊 共建安全生活環境

行政院長卓榮泰今（23）日出席「2026國際警察合作論壇」時表示，期待透過連續兩日論壇，發展出前瞻性且務實性的執法策略，讓執法人員在面對各種不法侵害時更有力量，也讓犯罪集團明瞭各國政府已下定決心、加大力道對相關犯罪不法行為進行嚴懲，希望為各國人民打造更美好的未來。

卓榮泰致詞時，首先代表中華民國政府及人民誠摯歡迎所有從國外遠道而來的嘉賓出席今日論壇，期待後續能透過科技升級、情資分享、技術交流、人員合作等方式，強化臺灣與國際社會的緊密合作，共同尋求出打擊不法犯罪集團的各種策略方法。

卓榮泰表示，隨著科技發展，全球共享更加便利的生活，但犯罪活動的興起，也對社會安全與經濟發展造成極大威脅。臺灣始終堅信「安全是跨越國界、跨越國境的共同語言」，也是我們共同追求提升全人類福祉的目標，因此今日大家齊聚一堂，不僅是為了經驗分享，更是為了讓各國人民享受更安全無虞的生活環境。

卓榮泰指出，各國犯罪集團不斷利用科技、跨境金流及網路通訊工具等新興工具，快速串聯並形成內部分工網絡，犯罪模式已不再受地域或國籍等各種限制，跨境犯罪儼然成為當今各國必須面對的重要安全挑戰。面對此一趨勢，政府必須從個案查緝走向整體治理，透過科技應用、跨部門整合、情資分享與運用，強化犯罪預防、金流追查及跨境執法合作，從源頭阻斷犯罪鏈做起。

談及我國打擊犯罪成果，卓榮泰說明，面對近年來各種不法集團威脅，政府已採取大力掃蕩措施，其中針對打詐部分，我國於2024年8月推出「165打詐儀錶板」，每日公開詐欺案件受理情形及趨勢分析，提升全民識詐、防詐能力。根據統計，相較於2024年8月至12月，2025年全國每日平均詐欺案件受理數下降約21%，每日平均財損金額下降約40%。然而，這個數字只代表我們向前邁進一小步，行政團隊仍須對國人做更大的努力，並透過跨部會持續合作，才能確保國人共同安全。

在毒品查緝方面，卓榮泰指出，2025年我國跨境緝毒工作亦獲致具體成果，不僅查獲自南亞輸入的依托咪酯300公斤，同時也破獲我國歷來最大宗漁船走私毒品案件，一舉查扣1.8公噸愷他命。除了阻斷毒品流入市面，更持續不斷向上追查犯罪源頭，瓦解幕後幫派集團，而這項工作沒有終點線，只有一直往前走。

面對近期依托咪酯等新興毒品屢屢肇生重大社會事件，卓榮泰強調，法務部毒品審議委員會日前已通過將依托咪酯提升為第一級毒品，同時行政院針對依托咪酯查緝及毒駕防範，從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」3大面向，提出14項作為。此外，行政院也正式成立「打黑反毒指揮小組」，分別就法制面、公衛面、執法面，整合檢、警、調、憲、海巡、關務六大查緝系統，展現最大能量，防衛國家安全，全力遏止不法分子。

卓榮泰表示，隨著組織犯罪逐步朝向企業化、跨境化及數位化發展，並與詐欺、人口販運、毒品及地下金流等犯罪活動緊密連結。面對此類複合型犯罪的挑戰，臺灣將持續遏止犯罪勢力擴張，守護國家安全與社會安定。

卓榮泰強調，當犯罪網絡早已跨越國界，情資共享與科技應用已成為各國必須共同學習的課程。面對跨境犯罪，沒有任何國家能夠單打獨鬥，執法合作更不應受到政治藩籬的阻隔。多年來，臺灣在科技偵查、數位鑑識、跨境犯罪追查及打擊詐欺等領域，已累積豐富經驗，期待與各國專家學者一同研究、討論、分享及學習，透過彼此緊密合作，讓臺灣成為國際社會值得信賴的國家。