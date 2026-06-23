中研院兩博士後獲邀林島會議 與75位諾貝爾獎得主交流

年輕科學家登上國際舞台。第75屆林島諾貝爾獎得主會議即將於德國登場，中研院兩名博士後研究學者通過國際遴選脫穎而出，將代表台灣與來自全球88國、逾630位青年科學家及約75位諾貝爾獎得主面對面交流，為台灣科研實力再添國際能見度。

林島會議創立於1951年，致力於促進諾貝爾獎得主與年輕研究人員之間的交流，迄今已有超過3.6萬名青年科學家參與。中研院於2017年與林島會議理事會及基金會簽署合作備忘錄，正式成為林島諾貝爾獎得主會議學術夥伴。

第75屆林島諾貝爾獎得主會議將於6月28日至7月3日在德國林島舉行。今年適逢跨領域主題年，涵蓋所有諾貝爾獎領域，聚焦「資訊」、「誠信」、「生命」與「韌性」四大主題，呼應人工智慧、量子科技、全球健康、科學信任等議題，並邀集物理、化學、生醫、經濟學及和平獎得主共襄盛舉。

中研院指出，參與林島會議的年輕學者，須通過全球約150個學術機構共同參與的多階段國際遴選，並具備跨領域研究背景。本屆入選者，則多為30歲以下的優秀大學生、碩博士生及博士後研究人員，女性比例達52.2%。台灣則有兩位青年科學家獲邀代表與會，分別為物理研究所博士後研究學者柯書華（Shuvadeep Karmakar）及應用科學研究中心博士後研究學者黃郁涵。

中研院指出，柯書華研究領域聚焦微中子物理、暗物質搜尋及稀有事件探測。他表示，能夠與世界各地優秀科學家交流，並向因發現微中子震盪而獲得諾貝爾物理學獎的梶田隆章（Takaaki Kajita）及阿瑟．布魯斯．麥克唐納（Arthur B. McDonald）請益，是難得的學習機會。身為微中子物理研究者，期待透過與大師對話汲取研究靈感，拓展科研視野，也希望為推動學術合作及提升台灣國際能見度貢獻心力。

黃郁涵則專注於二維材料研究。她指出，此次入選不僅是對研究成果的肯定，也為正處於學術探索階段的自己帶來極大鼓舞。她特別期待與費倫茨．克勞斯（Ferenc Krausz）交流，了解阿秒物理及場解析顯微技術在二維材料研究上的應用，也期盼與不同背景的青年科學家建立深度學術連結，激盪出二維材料在基礎物理與應用元件之間的嶄新觀點。