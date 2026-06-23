台波深化AI與電動車合作 無人機業者拓展商機

「2026歐洲台灣形象展」22日在波蘭華沙開幕，經濟部政務次長江文若說，今年選定波蘭，主因是業者高度看好其歐洲製造重心地位，隨著電電公會宣布於波蘭設立科技園區，將帶動台商投資熱潮，未來雙方將深化AI與電動車發展。

江文若於開幕式後接受媒體聯訪表示，台灣形象展自2017年開辦以來，由新南向國家逐步擴展至美歐市場，繼2024年在德國舉辦後，今年首度移師波蘭。

江文若指出，目前已有許多台灣廠商布局波蘭，涵蓋資通訊（ICT）與綠能儲能等領域。鑑於汽車工業是波蘭的傳統強項，且目前正加速轉型，台灣業者正積極與波蘭廠商展開從研發到生產製造的全面合作。她強調，未來台波雙方將深化在人工智慧（AI）與電動車產業的共同發展。

對於台灣電機電子工業同業公會（電電公會）科學園區的選址，江文若透露，公會事前針對弗羅茨瓦夫（Wroclaw）、卡多維斯（Katowice）與洛茲（Lodz）地區進行了非常嚴謹的市場調查與評估，最終拍板落腳弗羅茨瓦夫大都會區。她表示，後續最重要的工作是與波蘭中央及地方政府進行法規對接，經濟部將全力協助電電公會與波蘭官方連線。

江文若接著提到，經濟部2025年12月底已在華沙成立台灣貿易投資中心，旨在協助有意布局中東歐的台商跨越複雜的當地法令與稅務門檻。

關於科技園區後續進展，經濟部不僅期盼園區早日完工，未來也將協助進駐廠商爭取當地的最優惠稅率，以落實政府「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的核心政策。

此外，對於台灣與歐盟的經貿關係，江文若重申，台灣一直以來都積極且持續地推動與歐盟的經貿合作，該部分雖由歐盟總署主導，但實際的對話與推動工作從未間斷。

在亮點產業方面，江文若特別點名無人機。她指出，無人機是政府積極發展的戰略產業，經濟部成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」至今已吸引超過200家廠商加入，並積極參與國際大展。

繼今年3月組團參與波蘭無人機展後，這次台灣形象展帶領16家台灣無人機業者參展。江文若強調，台灣極具信心能藉此進一步拓展開發波蘭與中歐的無人機市場商機。