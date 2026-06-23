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碳費入帳七成補助企業 約29億用於利息補貼、淨零貸款等

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
首筆碳費入帳，撥入溫管基金可支用部分，將有七成、約29億元用於補助企業，包含利息補貼、獎勵減碳技術投資、淨零貸款等。圖為高雄林園石化工業區。圖／聯合報系資料照
首筆碳費入帳，撥入溫管基金可支用部分，將有七成、約29億元用於補助企業，包含利息補貼、獎勵減碳技術投資、淨零貸款等。圖為高雄林園石化工業區。圖／聯合報系資料照

首筆碳費入帳，撥入溫管基金可支用部分，將有七成、約29億元用於補助企業，包含利息補貼、獎勵減碳技術投資、淨零貸款等。其中企業綠色貸款的利息補貼，限制購買五類減碳機器或設備，每家利息補貼貸款額度上限為5,000萬元，貸款期限五年，補貼利率1%。

今年是排碳大戶第一年申報繳納碳費，合計繳納49.7億元。依規定，碳費全數進入溫室氣體管理基金，專款專用於執行溫室氣體減量及氣候變遷調適工作。

環境部氣候變遷署表示，去年溫管基金管理會決議，以當時預估碳費45億元，來編列可動用支出預算約40億元，將有超過七成、約29億元來用於補助、獎勵、信保、利息補貼等多元工具。

環境部已預告「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」與「溫室氣體管理基金專案貸款信用保證及利息補貼實施要點」兩大草案，分別涵蓋近20億元補助與5億元利息補貼。

其中專案貸款信保及利息補貼，是對接金管會綠色金融行動方案，將提供中小企業或大型企業用於包含轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等減碳措施的機器或設備所需支出的貸款。

據草案內容，企業申請貸款額度以企業所提專案計畫經費八成為上限，補貼年限自貸款核定放款日起最長五年（含本金寬限期兩年），補貼貸款利率為年利率1%，每一申貸企業利息補貼貸款額度以5,000萬為上限，也就是單一企業利率補貼上限為175萬元。

要點同時也有防範機制，若企業將貸款資金挪為他用，金融機構可以按本貸款利率兩倍核計利息，由承貸金融機構向申貸企業追回全部貸款，並返還已補貼的利息。

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