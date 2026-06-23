善用投資抵減 放大減碳效益

《產業創新條例》去年大幅放寬適用範圍，在第10條之1設備投資抵減，新增節能減碳項目。環境部氣候署官員表示，企業若申請溫管基金專案貸款或利息補貼，購置減碳機器的相關費用只要符合規定，仍可申請產創條例的投資抵減，兩者互不相斥。

也就是說，企業在申請補貼時，也可同步善用產創條例投資抵減，只要符合條件都能申請，將減碳帶來的效益發揮到最大。

環境部首年碳費全數到位後，產業界關注相關獎補助、補貼等事宜，由於政府部門強力推動淨零、節能減碳，也讓各項獎補助措施競合，成為企業關注焦點。

環境部已先後公布「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」與「溫室氣體管理基金專案貸款信用保證及利息補貼實施要點」兩大草案。

官員解釋，溫管基金專案貸款信保與利息補貼方案中，只有排除同類型利息補貼，因此，企業如果要將購置機器或設備支出作為產創條例的投資抵減，只要條件符合即可適用。

但在「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」中，若是與排放源的辦理排放源之盤查、登錄及查驗工作、進行增量抵換、已辦理自主減量計畫、或是強制性碳足跡有關，將不予補助；但若是七大項目想要申請產創條例的節能減碳投資抵減，在扣除已補助金額後，符合條件者才可申請。