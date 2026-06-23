2,100億無人機採購 朝野攻防 綠藍白三黨各有盤算

行政院提出規模2,100億元的無人機特別條例，朝野攻防已開打，綠藍白三黨各有盤算。民進黨團昨（22）日喊話立法院長韓國瑜，加速審查草案；在野持續整合意見，部分主張自提專法版本或修法，部分則認為不需要立法，要求政院編列年度預算支應。

行政院會上周通過《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃以五年上限2,100億元經費規模，自2026年8月至2031年底，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇合計約21萬架，盼達到無人載具在地供應、自主產製、自主維修目標。

賴清德總統高度重視「國防自主」目標，也強調必須建立無人機非紅供應鏈。府院黨積極推動無人機特別條例，策略性安排攻防節奏，繼上周行政院率先提出特別條例草案後，昨日再由立院黨團總召蔡其昌召開記者會，向立法院長韓國瑜喊話。

蔡其昌指出，無人機跟無人艇在現代戰爭中，不但是趨勢，也是相對損傷最少的方法，在俄烏戰爭中發揮極大作用。

此外，無人機不僅是國安議題，也是經濟、產業議題，正在從事無人機相關產業的廠家，台灣北中南分布已有數百家，若能進一步發展，對於傳統、精密加工業幫助很大。

民進黨團力挺政院以「特別條例」方式提案。國民黨團內部則仍在整合意見。主要有兩方看法。一方認為，針對無人機產業發展預算，政院提議以「年度預算、特別預算、追加預算」三管齊下，應該選擇其中以「年度預算」執行即可，給予現行相關無人機項目更多發展經費，不須另編特別預算。

另一方同樣認為，可以「年度預算」方式執行，但不排斥另外立法。例如國民黨立委賴士葆有意參考「生技醫藥產業發展條例」，來研擬「無人機發展條例」版本，該法案可長期執行、沒有期間限定，亮點是提供業者「租稅優惠」，具體條文仍在持續研擬。

民眾黨團方面，立委洪毓祥正在盤點現有的無人機相關法案，傾向支持從現有法案去做修法、不另立專法，避免相關法案疊床架屋。

據政院規劃，將以五年為期編列2,100億元特別預算，籌購三大類國防自主無人機，補足先前遭刪的國防特別預算，全數用於採購國內產製的無人機，以建立國內產業鏈。若順利經立法院通過，軍工業可望迎大單，漢翔、雷虎等台鏈可望受惠。