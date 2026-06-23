快訊

AIT處長谷立言專訪：維持現狀 是兩岸對話的基礎

陽光行動／「四貸同堂」借錢買股賭上身家… 金融泡沫風險飆升

世足賽／梅西再封神！登頂「 進球王」 梅開二度率阿根廷提前晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

2,100億無人機採購 朝野攻防 綠藍白三黨各有盤算

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
行政院提出規模2,100億元的無人機特別條例，朝野攻防已開打，綠藍白三黨各有盤算。無人機示意圖。記者邱馨儀／攝影
行政院提出規模2,100億元的無人機特別條例，朝野攻防已開打，綠藍白三黨各有盤算。無人機示意圖。記者邱馨儀／攝影

行政院提出規模2,100億元的無人機特別條例，朝野攻防已開打，綠藍白三黨各有盤算。民進黨團昨（22）日喊話立法院長韓國瑜，加速審查草案；在野持續整合意見，部分主張自提專法版本或修法，部分則認為不需要立法，要求政院編列年度預算支應。

行政院會上周通過《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃以五年上限2,100億元經費規模，自2026年8月至2031年底，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇合計約21萬架，盼達到無人載具在地供應、自主產製、自主維修目標。

賴清德總統高度重視「國防自主」目標，也強調必須建立無人機非紅供應鏈。府院黨積極推動無人機特別條例，策略性安排攻防節奏，繼上周行政院率先提出特別條例草案後，昨日再由立院黨團總召蔡其昌召開記者會，向立法院長韓國瑜喊話。

蔡其昌指出，無人機跟無人艇在現代戰爭中，不但是趨勢，也是相對損傷最少的方法，在俄烏戰爭中發揮極大作用。

此外，無人機不僅是國安議題，也是經濟、產業議題，正在從事無人機相關產業的廠家，台灣北中南分布已有數百家，若能進一步發展，對於傳統、精密加工業幫助很大。

民進黨團力挺政院以「特別條例」方式提案。國民黨團內部則仍在整合意見。主要有兩方看法。一方認為，針對無人機產業發展預算，政院提議以「年度預算、特別預算、追加預算」三管齊下，應該選擇其中以「年度預算」執行即可，給予現行相關無人機項目更多發展經費，不須另編特別預算。

另一方同樣認為，可以「年度預算」方式執行，但不排斥另外立法。例如國民黨立委賴士葆有意參考「生技醫藥產業發展條例」，來研擬「無人機發展條例」版本，該法案可長期執行、沒有期間限定，亮點是提供業者「租稅優惠」，具體條文仍在持續研擬。

民眾黨團方面，立委洪毓祥正在盤點現有的無人機相關法案，傾向支持從現有法案去做修法、不另立專法，避免相關法案疊床架屋。

據政院規劃，將以五年為期編列2,100億元特別預算，籌購三大類國防自主無人機，補足先前遭刪的國防特別預算，全數用於採購國內產製的無人機，以建立國內產業鏈。若順利經立法院通過，軍工業可望迎大單，漢翔、雷虎等台鏈可望受惠。

無人機 韓國瑜 特別條例

延伸閱讀

民進黨團呼籲在野 速通過無人機預算

逾192億元 部會狂編無人機預算

新聞眼／無人載具特別條例 國家隊陰影再現

無人機國家隊 莫蹈綠能覆轍

相關新聞

逾百台企 搶攻歐洲商機

歐洲台灣形象展廿二日在波蘭華沙登場。

掌聯準會19年 葛林斯班百歲辭世

美國聯準會前主席葛林斯班廿二日因帕金森氏症併發症辭世，享嵩壽一百歲。他曾在四位美國總統任內掌舵聯準會長達十九年，但卸任不到兩年後爆發次貸風暴，也讓他的光環些許褪色。

市值洗牌！民營金控大躍進 公股倒退嚕

根據十三家金控近半年來的股價及市值變化，今年以來出現大洗牌，金控高層指出，從市值變化結果可以觀察到兩大趨勢，第一，民營金控大躍進、公股金控倒退；第二，金控與投資相關的獲利貢獻股價成長甚多。

現金股息再創新高 金融股可望獲存股族青睞

金控股利大致底定，公布的現金股息總額逾三千四百億元再創新高，金融股重新回到存股族視野。不過，今年金融股亮點大有不同，民營金控受惠銀行、壽險、證券三大引擎同步轉強，獲利彈性明顯；公股金控則呈現分化，第一金、華南金因證券、投信及財富管理等非銀行業務較具動能，表現相對有撐，合庫金則仍偏銀行本業，獲利表現相對較弱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。