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市值洗牌！民營金控大躍進 公股倒退嚕

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
13家金控市值排名，富邦金登頂。圖／富邦金控提供
13家金控市值排名，富邦金登頂。圖／富邦金控提供

根據十三家金控近半年來的股價及市值變化，今年以來出現大洗牌，金控高層指出，從市值變化結果可以觀察到兩大趨勢，第一，民營金控大躍進、公股金控倒退；第二，金控與投資相關的獲利貢獻股價成長甚多。

以一月八日市值排名觀察，依序為富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、元大金、玉山金、台新新光金、華南金、第一金、永豐金、合庫金、凱基金、國票金；到了六月十八日，除了前三名不變，第四名起為元大金、台新新光金、兆豐金、永豐金、玉山金、華南金、凱基金、第一金、合庫金、國票金。

法人統計，富邦金、國泰金、中信金、元大金一月初市值分別為一兆三五八七億、一兆一二○七億、九七一一億和五四七九億，六月十八日市值分別成長至一兆九三三○億、一兆六九四三億、一兆四一四八億和九○六五億元。

從金控市值變化可觀察出兩大脈絡，民營金控方面，台新新光金從第七名躍為第五名、凱基金晉級為第十名，都和旗下壽險公司受惠於台股投資的獲利有關；而除了壽險子公司大發投資財，金管會透過外價金制度、匯率制度調整而使壽險公司在營運上「掃雷」，暫時免於增資、提存的負擔，淨收台股投資之利，有利股價表現。

排名躍居第四的元大金雖然旗下壽險公司較小，但旗下元大證券自營部或經紀業務在這波台股熱潮大賺、元大投信旗下的ＥＴＦ等各類台股基金規模也拉大領先其他投信差距，靠泛證券事業群的戰力成為獲利引擎。

相對而言，公股金控就比較吃虧，首先，公股金控旗下沒有大型壽險公司，旗下主力為銀行，投資台股的部位也受到D-SIBs（系統性重要銀行）要求的資本適足率限制，獲得的投資財相對有限。

其次，公股金控在併購題材面，由於相較民營金控較不易執行，基本上股價無法發揮併購題材。第三，公股銀行肩負吃力不討好的政策任務，例如承作新青安房貸還要補貼利率，對中油、台電等國營事業的放款都用超低利率承作，導致公股銀行擴張存放款利差受限，獲利成長力道不如民營業者。

若以公股金控的市值排名倒退來看，其中一大原因在於民營金控的股價成長力道遠高於公股金控，包括兆豐金、第一金、華南金、合庫金一月八日的股價分別為四十點四五元、廿九點六五元、卅一點五元、廿四元，昨天則分別收在四十四點七五元、卅二點三元、卅七點六元、廿四點四五元，其中兆豐金股價上漲約一成、華南金上漲近兩成，但仍比不上富邦金、國泰金、中信金、元大金、永豐金、凱基金、台新新光金等民營金控的股價漲幅。

金控 國泰金 兆豐金 公股行庫 富邦金控

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