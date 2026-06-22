台無人機廠：台韓伯仲之間 韓有軍方站第一線推銷、台灣贏在這一點

全球無人機產業已分化為兩大體系，一是中國為主導的紅供應鏈，另一個就是美國為首的非紅供應鏈，亞洲非紅體系則落入台韓競爭局面。業界表示，上月初在日本參加無人機展後發現，「台灣的無人機贏日本非常多」，台韓則在伯仲之間，但台灣有辦法做到百分百非紅，且製造、晶圓、系統整合是台灣最強的三大能力。

錦明董事長蔡翔峰指出，現在無人機產製就是兩大路線，一是中國的紅色供應鏈，二是美國主導的非紅供應鏈，從2026歐洲形象展的無人機館看來，大家都走美國系統、都走非紅，歐洲的需求也是走非紅，「非紅這兩個字就是台灣廠商很大的契機」。

談到台灣無人機的優勢，蔡翔峰說，只要非紅兩個字一直存在，台灣業者就很有前景，上月他們去日本參加無人機展，看到一件事，「台灣無人機贏日本非常多，講出去或許大家都不會相信，但真正懂無人機的人看過就知道」，日本無人機有80％以上的零件來自大陸，日本廠商一直以為他們的系統整合做得很好，「但，錯，非紅這一塊，落後我們最少3～5年」。

蔡翔峰評估亞洲非紅各國實力，「比較有競爭力的是南韓，而不是日本」，尤其是南韓是派出國家代表隊在賣無人機、賣武器。相較於台灣的無人機展是透過貿協主辦、民間廠商參展，南韓是軍方穿上軍服賣產品，「看起來的專業性就不一樣」，「軍方賣產品，這力度實在太強」。

但論產品本身，蔡翔峰說，台韓在伯仲之間，但能做到百分之百非常的，只有台灣，因為南韓的非紅不夠徹底，他們還是會跟中國大陸買零件。

蔡翔峰評估台灣製造無人機零件、整機的實力，他認為台灣有三大優勢，台灣是製造業起家，製造能力不在話下；無人機的大腦是飛控與圖傳，台灣又是全球晶圓代工龍頭，自備強大能力；同時，台灣廠商又有強大的系統整合能力，這三項無人機產業必備的能力，台灣同時擁有而且強大，還具備大量複製能力，可充分供應產品給客戶，成本在量產下也能大量壓低。

不過，廠商不會選擇在台灣本地製造無人機整機，而是選擇至消費地設廠，除了雷虎在美國設廠外，錦明明年也會在美國設廠，蔡翔峰說，拿到美國「Blue UAS」認證才能爭取到美國戰爭部的訂單，而要取得「Blue UAS」認證的基本條件，就是60％以上的費用要在美國產生；比較可行的方式是在台灣做零件，送到美國組裝整機，再用美國的軟體，如此一來，美國端的成本占比才能夠高，這是廠商得到美國設廠的原因。