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民眾黨控威如科技案涉違利益迴避 經部：尚無法認定違法

中央社／ 台北22日電

民眾黨團今天質疑，威如科技申請政府補助時，未揭露旗下akaSwap執行長蘇巧純為民進黨立委蘇巧慧胞妹，恐涉違反利益迴避規定。經濟部今天表示，經查相關補助計畫執行期間，威如科技及共同提案廠商的負責人、股東、董事與投保人力資料中均無蘇巧純，且補助對象為威如科技而非akaSwap平台，目前尚無法逕行認定違反「公職人員利益衝突迴避法」。

民眾黨團日前質疑，蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap執行長後，該公司陸續獲得文化部、經濟部等補助，累計金額超過新台幣594萬元。民眾黨團上午再次召開記者會，指稱威如科技申請部會補助，沒有揭露旗下akaSwap執行長蘇巧純是民進黨立委蘇巧慧的胞妹，有違利益迴避法。

對此，經濟部指出，中企署114年度核定「虛時整合影視互動圈服務開發計畫」，由創造智能、威如科技及馥谷餘創造等3家公司共同提案，計畫執行期間自114年2月1日至10月31日。經查3家公司於補助執行期間的公司登記公示資料，其負責人、股東及董事均無蘇巧純。

經濟部表示，商業署113年度核定威如科技執行「虛實整合之消費者精準服務開發推廣計畫」，計畫期間自113年7月1日至114年4月30日。經查威如科技於計畫執行期間的登記資料，包括負責人、董監事及投保人力，也都未見蘇巧純名列其中。

針對民眾黨新北市議員參選人林子宇指出，akaSwap註冊商標的商標權人爲威如科技，且akaSwap今年1月接受經濟部商業署訪問時，坦承「威如科技作為akaSwap平台的營運者」。

對此，經濟部指出，商業署每年底會針對補助成果編輯案例專刊，114年度委由數位時代編撰，並於115年1月在官網專題露出相關內容。不過當時補助計畫早已執行完畢，且相關報導並非核定補助時可預見事項，因此無法僅依報導內容認定akaSwap平台即等同於威如科技，相關補助對象仍為威如科技公司。

經濟部強調，中企署及商業署受理威如科技補助案時，均依規定辦理審查程序，計畫經費核銷也須經會計師查核後方能結案，以確保程序公信力。依目前掌握資料，尚無法直接認定案件違反「公職人員利益衝突迴避法」相關規定。

另外，對於民眾黨團質疑中企署提供立法院黨團的資料部分內容遭塗黑，經濟部表示，相關資料涉及個人資料及公司營業事項，受法律規範保護，且資料原本僅供立委問政使用，不宜逕行公開揭露。

蘇巧慧 經濟部 民眾黨團

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