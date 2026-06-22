電電公會在歐洲台灣形象展 宣布將在波蘭Mankinia設立TEMA科技園區

台灣電電公會副秘書長蔡松慧22日在經濟部主辦的歐洲台灣形象展中宣布，電電公會將於波蘭打造的「TEEMA科技園區」選定西里西亞省（Dolny Śląsk）的米恩基尼亞（Miękinia）樂斯拉夫工業區作為基地。未來波蘭可望成為台灣企業進入歐洲的門戶，除了電動車領域外，並可望擴及半導體、資通訊產業（ICT）以及人工智慧伺服器等高端領域。

蔡松慧表示，電電公會隨即將與波蘭政府商談有關的投資條件，提供台灣廠商最佳的投資環境，目前已可感受到波蘭政府的高度善意。電電公會的團隊預計下個月將再到波蘭與當地政府談更細節的條件。待細節確認之後即將開始去邀請廠商，再規劃建設。公會希望台灣政府跟波蘭政府能建立連結以保障廠商。