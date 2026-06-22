歐洲台灣形象展無人機受矚目 媒合商機可望創下新高

由經濟部主辦、外貿協會辦理的2026歐洲臺灣形象展22日在波蘭華沙開展，隨著波蘭、烏克蘭的重建與無人機商機發酵與貿協動員全歐洲貿協外館邀請買主下，此次吸引來自46國、超過3,000名買主與民眾預登參加，洽談買主353家，安排洽談共954場次，媒合場次創新高。

並由於洽談安排持續進行，預計會有超過千場洽談。貿協董事長黃志芳表示，在無人機與相關領域需求強勁下，今年的台灣形象展媒合的商機將超越以往的所有台灣形象展，創下歷史新高。

此外台灣形象展無人機與安全展區媒合效益顯著，16家廠商，每家安排洽談近40場次，媒合計來自10國110位買主，以波蘭買主數居多、烏克蘭及荷蘭居次、法國位居第三，義大利、西班牙、立陶宛等國均有買主參與洽談，包括波蘭國營企業P商、波蘭最大自動化A商，以及法國航太國防S商等重量級大廠參與洽談。

此次展區共16家廠商參展，包括漢翔（2634）、錦明（3230）、雷虎（8033）等等14家積極投入洽談會，買主覆蓋10個國家，專區共有110位買主，波蘭買主數量居第一，烏克蘭與荷蘭居次、法國買主位居第三，義西立等國也參與，現場重量級大廠雲集。

黃志芳表示，此次台灣形象展在波蘭舉辦，主要是鎖定中東歐與波蘭的戰略地位，中東歐已成為供應鏈重組與基礎建設升級的樞紐。其中，波蘭作為中東歐最大經濟體，扮演連結西歐與烏克蘭重建市場的關鍵角色，同時貿協近日參訪烏克蘭利沃夫獲得當地高度重視，此次並有包括利沃夫在內的兩個城市代表團參與，顯見台灣在ICT與無人機等相關領域的成果受到各方重視。

歐洲台灣形象展開展，左起：外貿協會董事長 黃志芳、外交部長 林佳龍、經濟部次長 江文若、歐盟執委會成長總署副總署長 Valère Moutarlier、波蘭經濟發展暨科技部次長 Michał Jaros。記者邱馨儀／攝影