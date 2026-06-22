快訊

國泰投信爆爭議！8檔基金啟動淨值重算 董事郭明鑑請辭

掌舵聯準會19年…前主席葛林斯班辭世 享嵩壽100歲

歐洲台灣形象展無人機受矚目 媒合商機可望創下新高

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／華沙22日電
無人機受到矚目。記者邱馨儀／攝影
無人機受到矚目。記者邱馨儀／攝影

由經濟部主辦、外貿協會辦理的2026歐洲臺灣形象展22日在波蘭華沙開展，隨著波蘭、烏克蘭的重建與無人機商機發酵與貿協動員全歐洲貿協外館邀請買主下，此次吸引來自46國、超過3,000名買主與民眾預登參加，洽談買主353家，安排洽談共954場次，媒合場次創新高。

並由於洽談安排持續進行，預計會有超過千場洽談。貿協董事長黃志芳表示，在無人機與相關領域需求強勁下，今年的台灣形象展媒合的商機將超越以往的所有台灣形象展，創下歷史新高。

此外台灣形象展無人機與安全展區媒合效益顯著，16家廠商，每家安排洽談近40場次，媒合計來自10國110位買主，以波蘭買主數居多、烏克蘭及荷蘭居次、法國位居第三，義大利、西班牙、立陶宛等國均有買主參與洽談，包括波蘭國營企業P商、波蘭最大自動化A商，以及法國航太國防S商等重量級大廠參與洽談。

此次展區共16家廠商參展，包括漢翔（2634）、錦明（3230）、雷虎（8033）等等14家積極投入洽談會，買主覆蓋10個國家，專區共有110位買主，波蘭買主數量居第一，烏克蘭與荷蘭居次、法國買主位居第三，義西立等國也參與，現場重量級大廠雲集。

黃志芳表示，此次台灣形象展在波蘭舉辦，主要是鎖定中東歐與波蘭的戰略地位，中東歐已成為供應鏈重組與基礎建設升級的樞紐。其中，波蘭作為中東歐最大經濟體，扮演連結西歐與烏克蘭重建市場的關鍵角色，同時貿協近日參訪烏克蘭利沃夫獲得當地高度重視，此次並有包括利沃夫在內的兩個城市代表團參與，顯見台灣在ICT與無人機等相關領域的成果受到各方重視。

歐洲台灣形象展開展，左起：外貿協會董事長 黃志芳、外交部長 林佳龍、經濟部次長 江文若、歐盟執委會成長總署副總署長 Valère Moutarlier、波蘭經濟發展暨科技部次長 Michał Jaros。記者邱馨儀／攝影
歐洲台灣形象展開展，左起：外貿協會董事長 黃志芳、外交部長 林佳龍、經濟部次長 江文若、歐盟執委會成長總署副總署長 Valère Moutarlier、波蘭經濟發展暨科技部次長 Michał Jaros。記者邱馨儀／攝影

無人機受到矚目。記者邱馨儀／攝影
無人機受到矚目。記者邱馨儀／攝影

無人機 歐洲 波蘭

延伸閱讀

歐洲台灣形象展華沙登場 百家台企參展搶商機

歐洲台灣形象展華沙起跑 波蘭：攜手捷克、德廠打造台積電魔幻金三角

林佳龍：法國盼台灣電子大廠赴非 協助建立主權AI

路透：台海緊張效應 亞洲無人載具需求爆發

相關新聞

電電公會在歐洲台灣形象展宣布將在波蘭 Mankinia 設立 TEMA 科技園區

台灣電電公會副秘書長蔡松慧22日在經濟部主辦的歐洲台灣形象展中宣布，電電公會將於波蘭打造的「TEEMA科技園區」選定西里西亞省（Dolny Śląsk）的米恩基尼亞（Miękinia）樂斯拉夫工業區作為基地。未來波蘭可望成為台灣企業進入歐洲的門戶，除了電動車領域外，並可望擴及半導體、資通訊產業（ICT）以及人工智慧伺服器等高端領域。

歐洲台灣形象展無人機受矚目 媒合商機可望創下新高

由經濟部主辦、外貿協會辦理的2026歐洲臺灣形象展22日在波蘭華沙開展，隨著波蘭、烏克蘭的重建與無人機商機發酵與貿協動員全歐洲貿協外館邀請買主下，此次吸引來自46國、超過3,000名買主與民眾預登參加，洽談買主353家，安排洽談共954場次，媒合場次創新高。

歐洲台灣形象展華沙登場 百家台企參展搶商機

歐洲台灣形象展22日至24日連續3天在波蘭首都華沙登場，國內有超過100家知名企業參展，爭取商機，電電公會同時宣布，「TEEMA科技園區」確定落腳位於波蘭的樂斯拉夫（Wroclaw）工業區，貿協董事長黃志芳表示，科技園區的設置將進一步深化台灣與波蘭、歐洲的產業合作，經濟部次長江文若也預期，會有更多的台灣廠商到波蘭來進行相關投資。

北市信義區永吉公園175戶停電 台電今曝精華區停電原因及解方

21日晚間台北市信義區永吉公園一帶175戶停電，令各界意外，台電第一時間派員到場，經評估需開挖路面才能查修故障點，致搶修較耗時，經加派人力漏夜搶修，已於22日清晨6時全數復電。

耗水費恢復全額徵收 水利署：年節水量估達6千萬噸

耗水費減半徵收措施實施3年屆滿，今年依法恢復全額計徵耗水費。水利署表示，每年被徵收戶數1300餘戶，恢復全額徵收後，預估...

中研院新院長陳建仁公布副院長名單 新面孔入列

中央研究院新任院長陳建仁上任後隨即展開人事布局。中研院22日舉行新、卸任副院長歡迎暨歡送茶會，宣布由分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳接任生命科學組副院長，原子與分子科學研究所特聘研究員周美吟，以及經濟研究所特聘研究員彭信坤續任副院長，共同組成新行政團隊，協助推動院務發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。