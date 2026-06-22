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歐洲台灣形象展華沙登場 百家台企參展搶商機

聯合報／ 記者陳儷方／華沙即時報導
經濟部長龔明鑫以視訊方式致詞，他表示，台灣希望與波蘭、歐洲夥伴攜手，共同打造更具韌性、互惠共榮的在地產業生態系，創造更多的發展契機。記者陳儷方／攝影
經濟部長龔明鑫以視訊方式致詞，他表示，台灣希望與波蘭、歐洲夥伴攜手，共同打造更具韌性、互惠共榮的在地產業生態系，創造更多的發展契機。記者陳儷方／攝影

歐洲台灣形象展22日至24日連續3天在波蘭首都華沙登場，國內有超過100家知名企業參展，爭取商機，電電公會同時宣布，「TEEMA科技園區」確定落腳位於波蘭的樂斯拉夫（Wroclaw）工業區，貿協董事長黃志芳表示，科技園區的設置將進一步深化台灣與波蘭、歐洲的產業合作，經濟部次長江文若也預期，會有更多的台灣廠商到波蘭來進行相關投資。

經濟部長龔明鑫以視訊方式致詞，他表示，波蘭不僅是連接歐洲市場跟製造的關鍵據點，更是台灣在全球供應鏈重組當中最重要的民主供應鏈夥伴，台灣希望與波蘭、歐洲夥伴攜手，共同打造更具韌性、互惠共榮的在地產業生態系，創造更多的發展契機。他樂見TEEMA正式宣佈要在波蘭成立海外的科學園區，台灣與波蘭的合作更具體落實到新的層次。

電電公會副理事長鄭富雄致詞時表示，TEEMA理事長劉揚偉自去年5月上任以來，推出「TEEMA科技園區」計畫，第一波的TEEMA科技園區將座落於波蘭、美國、墨西哥和印度，電電公會今天正式宣布TEEMA科技園區在波蘭的具體落腳地點在Wrocław，主要是因為這個地區為產業聚落提供了便利的格局規劃與基礎設施。

江文若代表經濟部出席開幕儀式並致詞，他在受訪時表示，波蘭是東歐與西歐的交界點，在製造與物流方面都是歐洲的重心，電電公會宣布要在樂斯拉夫工業區設立TEEMA科技園區，將吸引更多台商來波蘭投資。

江文若指出，其實現在已經有不少台灣廠商來波蘭投資，包括ICT產業、綠能、儲能，廠商對波蘭未來的電動車產業也很有興趣，汽車工業是波蘭強項，現在也轉型電動車發展，已有台灣廠商決定與波蘭合作，進行電動車的研發與生產製造。

TEEMA科技園區落腳波蘭樂斯拉夫工業區，是經過電電公司嚴謹的調查後決定，江文若表示，經濟部將協助電電公會跟當地政府及中央政府做相關的對接，去年底，經濟部長龔明鑫親自到波蘭成立台灣投資貿易中心，協助有意到波蘭投資的業者，包括法令、稅務、貿易合作、FTA等，經濟部會設法協助在TEEMA科技園區設廠的廠商，可以拿到最優惠的稅率。

貿協指出，2026歐洲台灣形象展吸引來自46國、超過3000名買主與民眾預登參加，洽談買主353家，安排洽談共954場次，媒合場次創新高，洽談安排持續進行，預計會有超過千場洽談。台灣希望與波蘭、歐洲夥伴攜手，共同打造更具韌性、互惠共榮的在地產業生態系，創造更多的發展契機

黃志芳表示，無人機是當今全球最熱門的產業，此次形象展的無人機館陣容堅強，國內無人機廠商有16家參展，每家安排近40場次的洽談，媒合來自10國110位買主，以波蘭買主數居多、烏克蘭及荷蘭居次、法國位居第三，義大利、西班牙、立陶宛等國均有買主參與洽談，包括波蘭國營企業P商、波蘭最大自動化A商，以及法國航太國防S商等重量級大廠參與洽談，媒合效果顯著。

電電公會宣布要在樂斯拉夫工業區設立TEEMA科技園區，將吸引更多台商來波蘭投資。

剛結束烏克蘭訪問的黃志芳特別提到，烏克蘭的利沃夫、莫比市政府代表團，以及烏克蘭的無人機產業協會、利沃夫的IT Cluster、烏克蘭的歐洲商會代表，以及烏克蘭創業家委員會代表，也都參加此場台灣形象展，相信台烏雙方未來會有很多進一步合作的空間。

貿協2年前也在歐洲舉辦台灣形象展，地點選在柏林，黃志芳表示，從徵展、邀請買主、以及買主反應的熱烈程度，今年形象展的商機一定會超過2年前在柏林舉辦的歐洲形象展。

經濟部委託貿協舉辦歐洲台灣形象展，經濟部次長江文若出席並致詞，她受訪表示，電電公會宣布要在樂斯拉夫工業區設立TEEMA科技園區，將可吸引更多台商來波蘭投資。記者陳儷方／攝影
經濟部委託貿協舉辦歐洲台灣形象展，經濟部次長江文若出席並致詞，她受訪表示，電電公會宣布要在樂斯拉夫工業區設立TEEMA科技園區，將可吸引更多台商來波蘭投資。記者陳儷方／攝影

貿協董事長黃志芳強調，這次動員全歐洲貿協外館邀請買主，創造商機將大於2年前在柏林的成績。記者陳儷方／攝影
貿協董事長黃志芳強調，這次動員全歐洲貿協外館邀請買主，創造商機將大於2年前在柏林的成績。記者陳儷方／攝影

歐洲 波蘭 龔明鑫 黃志芳 經濟部

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