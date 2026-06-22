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歐洲台灣形象展華沙起跑 波蘭：攜手捷克、德廠打造台積電魔幻金三角

聯合報／ 記者陳儷方／華沙即時報導
波台商會會長Agnieszka Sygitowicz表示，波蘭與台灣將以無人機、綠能、機械、電子業等四大產業為重點進行合作，並期待捷克、波蘭與德國德勒斯登之間的半導體供應鏈「魔幻三角」成真。記者陳儷方／攝影
波台商會會長Agnieszka Sygitowicz表示，波蘭與台灣將以無人機、綠能、機械、電子業等四大產業為重點進行合作，並期待捷克、波蘭與德國德勒斯登之間的半導體供應鏈「魔幻三角」成真。記者陳儷方／攝影

歐洲台灣形象展22日在波蘭華沙登場，以整體台灣形象為核心，但展覽主角鎖定台灣無人機產業。波台商會指出，台灣與波蘭在無人機產業均有很大的發展潛力，結合台灣的零組件供應鏈及波蘭的市場能力，可創造非常好的合作機會，除了無人機，還有綠能、機械、電子產業也是重點。

波台商會會長Agnieszka Sygitowicz受訪時指出，近2年波蘭與台灣建立非常活躍的產業互動關係，將以無人機、綠能、機械、電子業等四大產業為重點，今年台灣形象展首度在華沙舉辦，更是雙方互動的成果。

Sygitowicz評估未來2年內，無人機產業還是最值得關注、也是最具有發展潛力的投資領域之一，預期未來2年會有更多來自台灣的專案在波蘭以各種方式進行，例如雙邊企業的合資專案；除了台灣大型企業的投資外，中型企業也會是重要一環，將可發揮產業群聚的影響力。

烏俄戰場改寫了不對稱戰爭的模式，使得無人機技術及產業近年快速崛起，無人機成為近年來全球軍事與科技產業的核心趨勢。波蘭是台灣無人機產品的最大出口市場之一，貿協在歐洲舉辦台灣形象展選在華沙，並助廠商全力搶攻歐洲的無人機市場。

Sygitowicz指出，波蘭成為台灣無人機重要的進口市場之一，與烏克蘭局勢及波蘭在歐洲產業鏈中的角色有密切關係，這不僅是波蘭的議題，更涉及整個歐洲市場的需求與發展。

Sygitowicz表示，如果能夠結合台灣在零組件與供應鏈方面的優勢，以及波蘭在技術、研發與市場方面的能力，將創造非常好的合作機會，他希望未來的合作不只是進出口貿易，也不只是單純的技術轉移，而是能夠進一步在波蘭投資設廠，利用台灣的零組件與技術，在波蘭進行生產。

Sygitowicz強調，他們可以發揮波蘭在無人機研發、技術開發以及市場銷售方面的優勢，將產品推向波蘭本地市場及整個歐洲市場；對波蘭而言，烏克蘭具有重要的戰略意義，因此無人機產業未來將扮演越來越關鍵的角色，他期待未來與台灣的合作不只是採購關係，而是更深層次的產業合作與共同投資。

此外，針對台積電已赴德國德勒斯登設廠，Sygitowicz表示，波蘭在工程、人才方面具有優勢，波蘭希望能成為半導體供應鏈的一部分，包括零組件、封裝，或許未來還有後端生產，就像捷克，「因此，捷克、波蘭與德國德勒斯登之間的這個「魔幻三角」，我希望它能成真。」

Sygitowicz同時表示，鴻海集團已與波蘭展開合作，在電動車領域成立合資公司，且台灣電電公會也宣布在波蘭設立科學園區，這將牽動波蘭在半導體供應鏈的角色。

波蘭 捷克 歐洲

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