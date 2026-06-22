快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

《巴黎協定》第六條展望：碳交所攜台日星專家共商國際碳權合作藍圖

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
《巴黎協定》第六條展望：碳交所攜台日星專家共商國際碳權合作藍圖： (左起)中山大學碳權服務與研究中心組長王右及主任蔡宏、臺灣碳權交易所總經理陳脩文、環境部部長彭啓明、臺灣證券交易所暨臺灣碳權交易所董事長林修銘、國立政治大學國際經營與貿易學系教授施文真、日本巴黎協定第6條夥伴關係中心(A6IP)中村隼人資深計畫經理、新加坡標普全球（S&P Global）亞太區碳市場基礎設施總監Mr. Jack Chong。臺灣證券交易所／提供
《巴黎協定》第六條展望：碳交所攜台日星專家共商國際碳權合作藍圖： (左起)中山大學碳權服務與研究中心組長王右及主任蔡宏、臺灣碳權交易所總經理陳脩文、環境部部長彭啓明、臺灣證券交易所暨臺灣碳權交易所董事長林修銘、國立政治大學國際經營與貿易學系教授施文真、日本巴黎協定第6條夥伴關係中心(A6IP)中村隼人資深計畫經理、新加坡標普全球（S&P Global）亞太區碳市場基礎設施總監Mr. Jack Chong。臺灣證券交易所／提供

隨著全球深化淨零轉型行動，《巴黎協定》第6條國際合作正從規則制定邁向落地實踐，因應此一趨勢，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所委託國立中山大學於6月17日辦理「積極性國家氣候目標下的碳定價策略：國際合作與制度對標」國際研討會，匯聚台、日、星專家，探討各國應對國家氣候目標的碳定價及國際合作策略。

碳交所暨證交所董事長林修銘開場致詞表示，碳交所持續連結與深化國際夥伴關係，從國際獨立核發機構Verra、歐洲能源交易所（EEX）延伸至國際金融機構中美洲銀行（CABEI），逐步構建多元的氣候金融與碳市場生態系。展望未來，碳交所將配合環境部政策，推動台版總量管制與排放交易制度（TW ETS），並強化國際合作。

環境部部長彭啓明致詞表示，健全的碳市場應建立「多元碳定價組合」，台灣將以碳費為基礎，逐步推進TW ETS。環境部規劃於今（2026）下半年提出ETS試行計畫，並與碳交所密切合作，2026年底完成試行交易平台系統建置，2028年正式啟動試行總量管制交易，同時與友邦展開碳權合作。彭部長表示，環境部將持續攜手碳交所，擴大方法學應用、提升高品質碳權供給，打造透明且具國際連結的碳市場。

日本巴黎協定第6條夥伴關係中心（A6IP）資深計畫經理中村隼人指出，日本已透過「聯合碳信用機制」（Joint Crediting Mechanism, JCM）及「綠色轉型排放交易體系（GX-ETS）」的正式實施，將國際碳權納入本國碳定價體系，並以帛琉在JCM制度下將國際轉讓減緩成果（ITMOs）移轉予日本為例，證實《巴黎協定》第6條具備實質操作性，呼籲各國透過實際行動推動全球氣候合作。

新加坡標普全球（S&P Global）亞太區碳市場基礎設施總監Mr. Jack Chong表示，新加坡強制性碳定價為碳稅，並搭配5%國際碳權（International Carbon Credits, ICCs）抵換機制。為確保碳權品質並防範重複計算，新加坡高度聚焦於符合《巴黎協定》第 6.2 條的雙邊協議碳權，並由國家環境局建置國際碳權註冊中心，專責追蹤註銷紀錄並向聯合國申報。他表示，碳市場應在「維持環境誠信」的前提下力求簡明，才能有效降低私部門參與門檻。

國立政治大學國際經營與貿易學系教授施文真指出，台灣透過碳費、自願減量及未來ETS機制穩健完善國內碳定價機制。目前針對年排放逾2.5萬噸排放源徵收碳費，藉由「自主減量計畫」適用優惠費率，已驅動近九成管制對象投入實質減碳，並透過高碳洩漏風險產業之過渡機制維護產業競爭力。在國際合作部分，台灣已與友邦巴拉圭簽署合作備忘錄，持續擴大氣候合作的政策綜效。

綜合座談由國立中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政主持，針對「台灣碳市場的深化之路：優化、整合與轉型」與三位專家進行深入對談。針對碳定價機制的整合，專家一致強調應避免企業面臨雙重管制，並須透過充分的利害關係人溝通，在產業競爭力與減碳誘因間取得平衡。面對《巴黎協定》第6條的國際合作，專家指出地主國的基礎建設與法規變動為私部門投資評估的最大風險，呼籲應建立簡明且具可預測性的授權流程。而針對亞太地區的碳市場連結，與會專家凝聚共識表示，現階段亞太區域應以分享成熟市場經驗的「能力建構」為優先，逐步推進務實可行的碳定價策略。

這次國際研討會為台灣邁向國際碳權合作與碳定價策略發展，提供實務的政策趨勢洞察。展望未來，臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所將持續配合國家氣候戰略，深化國際鏈結、強化公私協力，協助企業將淨零減碳轉化為永續競爭力，為台灣在亞太地區的氣候治理與碳市場發展奠定長遠穩固基礎，朝向「淨零台灣、韌性家園」願景邁進。

巴黎 巴黎協定 碳權

延伸閱讀

友善環境 創造卓越／永續治理 接軌國際

台灣2025減碳9%、差1%達目標...學者：僅收小額碳費 成高排碳企業保護傘

預計稅收45億！首筆碳費迎繳納期 哪些企業該繳碳費？

PwC報告：有82%企業維持減碳進度 但範疇三僅56%有望達標

相關新聞

歐洲台灣形象展華沙起跑 波蘭：攜手捷克、德廠打造台積電魔幻金三角

歐洲台灣形象展22日在波蘭華沙登場，以整體台灣形象為核心，但展覽主角鎖定台灣無人機產業。波台商會指出，台灣與波蘭在無人機產業均有很大的發展潛力，結合台灣的零組件供應鏈及波蘭的市場能力，可創造非常好的合作機會，除了無人機，還有綠能、機械、電子產業也是重點。

瑞銀上修GDP預測至9.9% 滙豐看好出口帶動經濟成長

看好台灣經濟前景，瑞銀投資銀行今天宣布上調台灣今年GDP成長預測至9.9%，優於目前市場共識的9.2%。滙豐私人銀行分析...

《巴黎協定》第六條展望：碳交所攜台日星專家共商國際碳權合作藍圖

隨著全球深化淨零轉型行動，《巴黎協定》第6條國際合作正從規則制定邁向落地實踐，因應此一趨勢，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所委託國立中山大學於6月17日辦理「積極性國家氣候目標下的碳定價策略：國際合作與制度對標」國際研討會，匯聚台、日、星專家，探討各國應對國家氣候目標的碳定價及國際合作策略。

點陣圖釋鷹派訊號 滙豐逆風估美國今年利率不變

美國聯準會6月利率點陣圖明確釋出了升息訊號，顯示年底前可能需要進一步升息；滙豐私人銀行則預期，美國在今、明兩年，利率都將維持不變，基準利率在3.50%至3.75%的水準。

鋼鐵春燕飛了？日本指我國鋼材將課反傾銷稅 經濟部這樣說

日本政府指我國鋼材涉傾銷，燁聯（9957）及華新麗華（1605）兩家業者受影響，市場認為，鋼鐵業景氣才剛轉好，馬上遭逢日本課反傾銷稅，形容「春燕又飛了」。經濟部22日表示，該案對我國業者輸日整體表現影響有限，而且中鋼（2002）則未生產本案調查類別產品。

擴大育兒減工一小時入法？ 產業界籲審慎評估：輪班挑戰大

政府日前推出18項育兒政策，來因應少子化問題，並將修正「性工法」、「就保法」部分條文，預計24日於社福衛環委員會進行逐條審查。對此，產業界代表指出，「性工法」第19條規定，0-3歲幼兒家長可減少工作一小時，若擴大年齡範圍並強制入法，對於輪班制勞工將產生衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。