《巴黎協定》第六條展望：碳交所攜台日星專家共商國際碳權合作藍圖

隨著全球深化淨零轉型行動，《巴黎協定》第6條國際合作正從規則制定邁向落地實踐，因應此一趨勢，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所委託國立中山大學於6月17日辦理「積極性國家氣候目標下的碳定價策略：國際合作與制度對標」國際研討會，匯聚台、日、星專家，探討各國應對國家氣候目標的碳定價及國際合作策略。

碳交所暨證交所董事長林修銘開場致詞表示，碳交所持續連結與深化國際夥伴關係，從國際獨立核發機構Verra、歐洲能源交易所（EEX）延伸至國際金融機構中美洲銀行（CABEI），逐步構建多元的氣候金融與碳市場生態系。展望未來，碳交所將配合環境部政策，推動台版總量管制與排放交易制度（TW ETS），並強化國際合作。

環境部部長彭啓明致詞表示，健全的碳市場應建立「多元碳定價組合」，台灣將以碳費為基礎，逐步推進TW ETS。環境部規劃於今（2026）下半年提出ETS試行計畫，並與碳交所密切合作，2026年底完成試行交易平台系統建置，2028年正式啟動試行總量管制交易，同時與友邦展開碳權合作。彭部長表示，環境部將持續攜手碳交所，擴大方法學應用、提升高品質碳權供給，打造透明且具國際連結的碳市場。

日本巴黎協定第6條夥伴關係中心（A6IP）資深計畫經理中村隼人指出，日本已透過「聯合碳信用機制」（Joint Crediting Mechanism, JCM）及「綠色轉型排放交易體系（GX-ETS）」的正式實施，將國際碳權納入本國碳定價體系，並以帛琉在JCM制度下將國際轉讓減緩成果（ITMOs）移轉予日本為例，證實《巴黎協定》第6條具備實質操作性，呼籲各國透過實際行動推動全球氣候合作。

新加坡標普全球（S&P Global）亞太區碳市場基礎設施總監Mr. Jack Chong表示，新加坡強制性碳定價為碳稅，並搭配5%國際碳權（International Carbon Credits, ICCs）抵換機制。為確保碳權品質並防範重複計算，新加坡高度聚焦於符合《巴黎協定》第 6.2 條的雙邊協議碳權，並由國家環境局建置國際碳權註冊中心，專責追蹤註銷紀錄並向聯合國申報。他表示，碳市場應在「維持環境誠信」的前提下力求簡明，才能有效降低私部門參與門檻。

國立政治大學國際經營與貿易學系教授施文真指出，台灣透過碳費、自願減量及未來ETS機制穩健完善國內碳定價機制。目前針對年排放逾2.5萬噸排放源徵收碳費，藉由「自主減量計畫」適用優惠費率，已驅動近九成管制對象投入實質減碳，並透過高碳洩漏風險產業之過渡機制維護產業競爭力。在國際合作部分，台灣已與友邦巴拉圭簽署合作備忘錄，持續擴大氣候合作的政策綜效。

綜合座談由國立中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政主持，針對「台灣碳市場的深化之路：優化、整合與轉型」與三位專家進行深入對談。針對碳定價機制的整合，專家一致強調應避免企業面臨雙重管制，並須透過充分的利害關係人溝通，在產業競爭力與減碳誘因間取得平衡。面對《巴黎協定》第6條的國際合作，專家指出地主國的基礎建設與法規變動為私部門投資評估的最大風險，呼籲應建立簡明且具可預測性的授權流程。而針對亞太地區的碳市場連結，與會專家凝聚共識表示，現階段亞太區域應以分享成熟市場經驗的「能力建構」為優先，逐步推進務實可行的碳定價策略。

這次國際研討會為台灣邁向國際碳權合作與碳定價策略發展，提供實務的政策趨勢洞察。展望未來，臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所將持續配合國家氣候戰略，深化國際鏈結、強化公私協力，協助企業將淨零減碳轉化為永續競爭力，為台灣在亞太地區的氣候治理與碳市場發展奠定長遠穩固基礎，朝向「淨零台灣、韌性家園」願景邁進。