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鋼鐵春燕飛了？日本指我國鋼材將課反傾銷稅 經濟部這樣說

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

日本政府指我國鋼材涉傾銷，燁聯（9957）及華新麗華（1605）兩家業者受影響，市場認為，鋼鐵業景氣才剛轉好，馬上遭逢日本課反傾銷稅，形容「春燕又飛了」。經濟部22日表示，該案對我國業者輸日整體表現影響有限，而且中鋼（2002）則未生產本案調查類別產品。

經濟部國際貿易署說明，日本目前展開的反傾銷調查，係針對鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板，中國大陸供應商傾銷差額率落在33.29%至45.32%，台灣供應商傾銷差額率則落在3.86%至20.71%。

就我國業者受影響方面，經濟部指出，國內主要相關業者包括燁聯及華新麗華。經洽相關鋼鐵業者瞭解，本案對我國業者輸日整體表現影響有限，其中燁聯適用較低稅率；華新麗華主要輸日並非本次日本反傾銷調查之不鏽鋼板材產品；中鋼則未生產本案調查類別產品。惟各業者仍將持續觀察後續影響。

經濟部表示，針對鋼鐵產業面臨產能過剩及反傾銷等議題，政府將積極與日方協商。同時，持續協助業者推動高值化與低碳鋼品研發，導入AI應用及低碳轉型，提升產業韌性與競爭力，降低國際經貿局勢變化影響。

反傾銷稅 經濟部 日本

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