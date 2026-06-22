聽新聞
0:00 / 0:00
鋼鐵春燕飛了？日本指我國鋼材將課反傾銷稅 經濟部這樣說
日本政府指我國鋼材涉傾銷，燁聯（9957）及華新麗華（1605）兩家業者受影響，市場認為，鋼鐵業景氣才剛轉好，馬上遭逢日本課反傾銷稅，形容「春燕又飛了」。經濟部22日表示，該案對我國業者輸日整體表現影響有限，而且中鋼（2002）則未生產本案調查類別產品。
經濟部國際貿易署說明，日本目前展開的反傾銷調查，係針對鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板，中國大陸供應商傾銷差額率落在33.29%至45.32%，台灣供應商傾銷差額率則落在3.86%至20.71%。
就我國業者受影響方面，經濟部指出，國內主要相關業者包括燁聯及華新麗華。經洽相關鋼鐵業者瞭解，本案對我國業者輸日整體表現影響有限，其中燁聯適用較低稅率；華新麗華主要輸日並非本次日本反傾銷調查之不鏽鋼板材產品；中鋼則未生產本案調查類別產品。惟各業者仍將持續觀察後續影響。
經濟部表示，針對鋼鐵產業面臨產能過剩及反傾銷等議題，政府將積極與日方協商。同時，持續協助業者推動高值化與低碳鋼品研發，導入AI應用及低碳轉型，提升產業韌性與競爭力，降低國際經貿局勢變化影響。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。