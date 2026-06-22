快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

擴大育兒減工一小時入法？ 產業界籲審慎評估：輪班挑戰大

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
產業界代表指出，「性工法」第19條規定，0-3歲幼兒家長可減少工作一小時，若擴大年齡範圍並強制入法，對於輪班制勞工將產生衝擊。 示意圖／ingimage
產業界代表指出，「性工法」第19條規定，0-3歲幼兒家長可減少工作一小時，若擴大年齡範圍並強制入法，對於輪班制勞工將產生衝擊。 示意圖／ingimage

政府日前推出18項育兒政策，來因應少子化問題，並將修正「性工法」、「就保法」部分條文，預計24日於社福衛環委員會進行逐條審查。對此，產業界代表指出，「性工法」第19條規定，0-3歲幼兒家長可減少工作一小時，若擴大年齡範圍並強制入法，對於輪班制勞工將產生衝擊。

業界人士表示，「性工法」一體適用於所有規模與產業別的企業，但台灣目前的企業結構中，將近99%為中小企業（200人以下或資本額一億元以下），其中更有高達80%屬於未滿5人的「微型企業」，人力極度精簡。

業界人士擔憂，若將減少工時的適用年齡拉長至12歲，意味著員工將有長達十多年的時間，可以「常態性」每天減少一小時工時。若某員工每周有幾天提早一小時下班，在輪班制情況下，意味著下一班的同事必須提早一小時上班；企業也很難臨時另外找人，來上一小時的班。

若由現有同仁代班，牽一髮動全身，不僅班表銜接大亂，代班同仁更可能因此頻繁觸及每月的法定加班時數上限，讓雇主在合法排班上陷入極大困境。

在工作型態方面，製造業的生產線與輪班制（如四班二輪），受到的影響最為直接且嚴重。生產線上的操作人數通常是固定的，若有員工每天減少一小時工時，生產運作立刻會出現問題。

產業界坦言，對於產假或陪產假等「長天數」的請假，企業皆樂觀其成且較易安排職代；但這種「短時間、常態性且雇主不得拒絕」的強制規定，是排班上的夢魘。

即使在非輪班的服務業或一般辦公室，減少工時同樣會帶來挑戰。當有育兒需求的員工每天提早一小時下班，其當天未完成的工作勢必得由其他同仁分攤，或由企業增聘人力，的確有實務上執行困難。

業界人士建議，修法應分階段進行。第一階段由勞動部透過薪資補助或職代津貼等方式，「鼓勵」企業建立友善育兒環境。讓勞雇雙方有一段時間適應制度並累積實務經驗，第二階段再考慮是否將其強制法制化。制度的改變必須建立在「企業能活得下來、繼續營運」的前提上，才能保障勞工。

企業界實務代表指出，比起強制縮減一小時工時，許多科學園區公司推行「彈性工時」，例如允許員工提早上班就能提早下班，或晚點上班就晚點下班。這種做法不僅能讓同仁避開交通尖峰，順利接送子女，也不會留下每天一小時的工作空窗，對非輪班制的員工而言，是更友善的解方。

育兒 家長

延伸閱讀

員工痛批禁坐令被迫站立分信數小時 中華郵政：無此規定、查證中

長照安排假有譜 勞動部鬆動盤點需求

教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

相關新聞

歐洲台灣形象展華沙起跑 波蘭：攜手捷克、德廠打造台積電魔幻金三角

歐洲台灣形象展22日在波蘭華沙登場，以整體台灣形象為核心，但展覽主角鎖定台灣無人機產業。波台商會指出，台灣與波蘭在無人機產業均有很大的發展潛力，結合台灣的零組件供應鏈及波蘭的市場能力，可創造非常好的合作機會，除了無人機，還有綠能、機械、電子產業也是重點。

瑞銀上修GDP預測至9.9% 滙豐看好出口帶動經濟成長

看好台灣經濟前景，瑞銀投資銀行今天宣布上調台灣今年GDP成長預測至9.9%，優於目前市場共識的9.2%。滙豐私人銀行分析...

《巴黎協定》第六條展望：碳交所攜台日星專家共商國際碳權合作藍圖

隨著全球深化淨零轉型行動，《巴黎協定》第6條國際合作正從規則制定邁向落地實踐，因應此一趨勢，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所委託國立中山大學於6月17日辦理「積極性國家氣候目標下的碳定價策略：國際合作與制度對標」國際研討會，匯聚台、日、星專家，探討各國應對國家氣候目標的碳定價及國際合作策略。

點陣圖釋鷹派訊號 滙豐逆風估美國今年利率不變

美國聯準會6月利率點陣圖明確釋出了升息訊號，顯示年底前可能需要進一步升息；滙豐私人銀行則預期，美國在今、明兩年，利率都將維持不變，基準利率在3.50%至3.75%的水準。

鋼鐵春燕飛了？日本指我國鋼材將課反傾銷稅 經濟部這樣說

日本政府指我國鋼材涉傾銷，燁聯（9957）及華新麗華（1605）兩家業者受影響，市場認為，鋼鐵業景氣才剛轉好，馬上遭逢日本課反傾銷稅，形容「春燕又飛了」。經濟部22日表示，該案對我國業者輸日整體表現影響有限，而且中鋼（2002）則未生產本案調查類別產品。

擴大育兒減工一小時入法？ 產業界籲審慎評估：輪班挑戰大

政府日前推出18項育兒政策，來因應少子化問題，並將修正「性工法」、「就保法」部分條文，預計24日於社福衛環委員會進行逐條審查。對此，產業界代表指出，「性工法」第19條規定，0-3歲幼兒家長可減少工作一小時，若擴大年齡範圍並強制入法，對於輪班制勞工將產生衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。